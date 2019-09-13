Kendisini bıçaklayan şahıs yaralandı Adıyaman’da, kendisini bıçaklayan genç yararlanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da, kendisini bıçaklayan genç yararlanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden T.S., isimli genç, bilinmeyen nedenlerden dolayı eline aldığı bıçak ile vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Bıçak darbeleri sonucu yaralanan T.S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapilan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.