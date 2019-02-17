Kendisini arkadaşlarından farklı görmeyen bir Peygamber
Peygamber Efendimiz (sav), "Allah Teâlâ, kulunun, arkadaşları arasında imtiyazlı durumda olmasını sevmez" buyurdu.17 Şubat 2019 Pazar 12:46
Rasûlullah (sav), hiç kimsenin kendisini arkadaşlarından farklı görmesini sevmezdi. Bir sefer esnasında, ashabından koyun kesip pişirmelerini istemişti. Sahabeden biri:
“-Yâ Rasûlallâh, onu ben keseyim” dedi.
Başka biri:
“-Yâ Rasûlallâh, yüzmesi de benim vazifem olsun” dedi.
Bir başkası da:
“-Yâ Rasûlallâh, pişirmesi de bana ait olsun” dedi.
Fahr-i Kâinât Efendimiz de:
“-O hâlde odun toplamak da bana ait olsun” buyurdu.
Sahabiler:
“-Yâ Rasûlallâh! Biz onu da yaparız, Siz’in yorulmanıza gerek yok” dedilerse de Peygamber Efendimiz:
“-Sizin, benim işimi de yapabileceğinizi biliyorum. Fakat ben, size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Çünkü Allah Teâlâ, kulunun, arkadaşları arasında imtiyazlı durumda olmasını sevmez” buyurdu.
Tevâzû; alçak gönüllü olmak, Hakk karşısında hiçliğin idrakine erebilmektir. İnsan, kendisinde bulunan ilim, mevkî ve mal gibi her hangi bir nimet sebebiyle, bunlardan mahrum olanlara karşı üstünlük iddia ederek maddî-mânevî haksızlık yapmamalıdır.
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