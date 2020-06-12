Kendisine yardım eden sağlık personelini taciz etti
Koronavirüs salgını döneminde aralıksız çalışan sağlıkçılar, kimi zaman şiddete kimi zaman da cinsel saldırılara maruz kalıyor. Mide bulandıran haberin son adresi Samsun oldu. İlkadım ilçesinde alkol komasına giren bir adama müdahale eden kadın sağlıkçı, ambulansta cinsel tacize uğradığını iddia etti. Polis soruşturma başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark yanında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, parkta alkol komasına girdiği iddia edilen İ.G.'yi (34) gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans sevk edildi.
Ambulansta elle taciz
Hastaneye götürülmek için ambulansa konulan İ.G.'nin ambulans içinde sağlık görevlisi 29 yaşındaki kadını elle taciz ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.G., Gazi Polis Merkezine teslim edildi.
Cezaevine gönderildi
Polisteki sorgusu tamamlanan İ.G., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.G. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.