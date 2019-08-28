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Kendisine saldıran kayınbiraderi tutuklanan Leyla Köse: "Tutuklandığına sevinemedim, tehditler devam ediyor"

Zonguldak’ta Leyla Köse’ye baltayla saldıran kayınbiraderi S.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:43
Kendisine saldıran kayınbiraderi tutuklanan Leyla Köse: "Tutuklandığına sevinemedim, tehditler devam ediyor"

Zonguldak’ta Leyla Köse’ye baltayla saldıran kayınbiraderi S.O.K., Çaycuma Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Şüphelinin tutuklanmasının ardından İHA’ya konuşan Leyla Köse, dün akşamdan itibaren telefonlarının susmadığını ve şüphelinin kardeşlerinin devamlı kendisini arayarak tehdit edip şikayetinden vazgeçmesini istediklerini iddia etti.


Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Leyla Köse, 21 Ağustos günü kayınbiraderi S.O.K.’nın baltalı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan talihsiz kadının imdadına eşi Turgut Köse yetişti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Köse, savcılığın talimatının ardından serbest bırakılan kayınbiraderinden korktuğu için akrabalarının yanında tedavisini sürdürüyor.


Kayınbiraderi S.O.K.’nın 30 yıldır kendisini tehdit ettiğini ve saldırdığını iddia eden Leyla Köse, yaşadığı dramı gazetecilere anlattı. Kamuoyunda çıkan haberlerin ardından S.O.K., Çaycuma Cumhuriyet Savcılığının talimatının ardından gözaltına alındı. Zanlı, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



"Cezaevinden çıktığı zaman beni öldürecek"


Saldırganın tutuklandığına sevinemediğine belirten Leyla Köse, "Cezaevine atıldığına sevinemedim ve tehditler devam ediyor. Şimdi endişelerim ve korkularım daha çok. Arayanlar davamdan vazgeçmemi, şikayetimi geri almamı ve onun oradan çıkartılmasını istiyorlar. Bu oradan çıktığı zaman beni öldürecek. Ben bunu biliyorum korkudan evimde yaşayamıyorum ve bütün hayatımı mahvetti. Şahsın kardeşleri arıyor tehdit ediyorlar yapmadıklarını ve söylemediklerini bırakmıyorlar bana. ’Davandan öyle de vazgeçeceksin böyle de vazgeçeceksin, eğer davadan vazgeçmezsen kocanı hapse attıracağız’ diyorlar. Benim canıma kast eden o akşam öldürmeye kalkan bir insanı ben asla ve asla affetmiyorum ve davamdan da vazgeçmiyorum. Ben şahsın tutuklandığını akrabaları ve kardeşleri beni aradığı zaman öğrendim" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:43
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