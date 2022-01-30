Kendisine anket sorusu sorulan Ali Babacan kahvehanede coştu

Yeni Akit/Ankara

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’da gittiği bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Babacan, kendisine anket sonuçlarının sorulması üzerine AK Parti ile seçmeni arasındaki duygu bağının çözüldüğünü iddia ederek “Seçimde büyük sürprizler olacak. Çünkü insanların duygu bağı çözüldü. İnsanlar sadece ‘daha iyisi var mı?’ diye bir arayış içindeler” dedi.

Babacan sözlerin şöyle sürdürdü:

“En iyi anket sizin tuttuğunuz nabız. Eş dost, ahbap sohbetlerinden nabız tutuyorsunuz. Biz AK Parti’nin, MHP’nin en çok oy aldığı yerlere gidiyoruz. Asıl anket seçim olacak. Seçimde büyük sürprizler olacak. Çünkü insanların duygu bağı çözüldü. İnsanlar sadece ‘daha iyisi var mı?’ diye bir arayış içindeler. Daha iyisini gördükleri anda bitecek bu iş.”

“Koskoca ülke deneme tahtası oldu”

Babacan bir çiftçinin “Gübre dövize bağlı mı?” sorusunu ise “Gübre üretiminin en önemli girdisi doğal gaz. Doğal gazın fiyatı dövize bağlı. Döviz bir yılda yüzde 100 arttı. Döviz artmasaydı, gübre 12 bin değil 6 bin lira olacaktı. 3 bin liradan 6 bin liraya artacaktı. 3 bin liradan 6 bin liraya artması uluslararası piyasa kısmı. 6 bin liradan 12 bin liraya kadar olan kısmı bizim kur. Koskoca ülke deneme tahtası oldu” sözleriyle yanıtladı.