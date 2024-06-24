Kendisi bile şaşırdı! Sadece 4 dolara aldığı vazo bakın ne çıktı

ABD'de bulunan 20 tarihi ve kültürel eser Meksika'ya iade edilecek. Bu eserler arasında Washington'da bir ikinci el eşya dükkanından 4 dolara satın alınan, fakat yaklaşık 1000 yıl önce, Maya döneminde yapıldığı anlaşılan bir vazo da bulunuyor.

Söz konusu eserlerin iade edileceğini Meksika'nın antikalardan sorumlu kurumu INAH açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, iade edilecek eserler arasında yüzyıllar önce yapılmış tabak ve kaselerin yanı sıra Aztek, Totonac ve Teotihuacan kültürlerine ait heykeller de yer alıyor.

MİLATTAN SONRA 200-800 YILLARI ARASINDA YAPILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu kültürel ve tarihi eserlerin önümüzdeki birkaç gün içinde Meksika'ya iade edilmesi beklenirken, aralarından biri özellikle dikkat çekti. Washington DC basınına yansıyan habere göre, bölgede yaşayan Anna Lee Dozier isimli bir kişi, kırmızı ve beyaz renklerindeki, Maya döneminden kalma vazoyu 5 yıl kadar önce 4 dolar satın almıştı.

INAH'ın değerlendirmesine göre, vazonun Maya medeniyetinin zirve dönemi olarak nitelendirilen Milattan Sonra 200-800 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor.

"ARTIK RİSK ALTINDA OLMADIĞI İÇİN İÇİM RAHATLADI"

Vazoyu ilk aldığında replika olduğunu düşündüğünü anlatan Dozier'in paylaştığı bilgilere göre, bu yılın başında Meksiko City'e gittikten sonra Meksika'nın ABD Büyükelçiliği'ni "elinde gerçek bir eser olabileceği" konusunda bilgilendirdi. Dozier, daha sonra vazoyu Washington'daki Meksikalı yetkililere teslim etti. Yerel basına konuşan kadın, bu tarihi eserin menşe ülkesine iade edilmesi gerektiğine inandığını söyledi. Dozier, evde iki küçük oğlunun olduğuna atıfla, eser artık risk altında olmadığı için içinin rahatladığını anlattı.

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