Kendinizi onların yerine koyuyor musunuz?

“Mümin kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir” diyen bir Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) inandık biz. Peki ne kadar hayatımızda yeri var bu sözünün? Kaç gece kardeşinin derdi için uyuyamadın? Kaç kere duanda kardeşin için yakardın?

1. Annen, baban mı yok?

Hani çok derdin var; baban eskisi kadar harçlık vermiyor, annen her şeyine karışıyor sıkılıyorsun ya; dünyada 200 milyon yetim var. Ve bunların 100 milyonu sokaklarda yaşıyor. Babanın güvenini, annenin şefkatini bilmeden geçip gidiyor günleri. Ağlıyorlar, korkuyorlar ama sarılacakları, yüreklerini sakinleştirecekleri anneleri yok yanlarında, onlara tebessüm edecekleri bir babaları yok. Sen annenin babanın kıymetini bilmiyorsun ya, hani onlara karşı geliyor “öf” diyorsun ya..



Bu insanların şefkate ihtiyacı vardı. Onlardan birinin yanında oldun mu? Derdini dert edindin mi? Hiç kendini onlardan birinin yerine koymayı düşündün mü?

2. Açlıktan uyuyamıyor musun?

Bazı yemekleri sevmiyor, seçiyorsun ya bazen. Hatta bitirmeyip çöpe döküyorsun. Keyf için, zevk için yemek yediğin zamanlar oluyor. Sen çeşit çeşit yemekten yemek seçemezken her yıl açlıktan ölen 18 milyon insan var. Saatte 300 çocuk ölüyor açlıktan. Elim gücüm yettiğince yardım edeyim diyor musun? Ne yapabilirim diye vaktini harcıyor musun?

Ne demişti Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem); “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” Bu uyarı yüreğini titretmiyorsa, başına yastığa rahat koyarsın tabii. Ümmet-i Muhammed’denim diyorsan ve evine girip, kapıyla birlikte kalbini de dışarıya kapatıyorsan bir sorgula imanını.

3. Evini mi beğenmiyorsun?

Küçük mü geliyor. Bezdin mi bulunduğun semtten. Televizyonlardaki pırıltılı "rezidas" dairelerinden biri olsun, yeni baştan dayayıp, döşeyeyim diye mi düşünüyorsun. Bu yüzden sık sık eşinle çekişiyor, çıkan tatsızlıktan dolayı mutsuz mu oluyorsun.. Bak şu kış kıyamette yüzbinlerce bile değil milyonlarca, sadece ülkemizde milyonlarca insan başını sokacak bir çatıdan mahrum. On binlercesi çadırlarda çor-çocuk titreşerek battaniyelere bürünerek yaşamaya çabalıyor. Devletin dağıttığı ekmek ve çorba ile karnını doyuruyor. Elektrik sobaları ile ısınmaya çalışıyor. Zaman zaman çıkan yangınlarla çadırlar kül oluyor, canlarını zor kurtarıyorlar.



Hatırlamalı ve haline şükretmelisin...