Kendinizi durdurmakta zorlanıyor musunuz? İşte tatlı kriziyle baş etmenin yolları

Şiddetli bir şekilde tatlı tüketme ihtiyacı, tatlı krizi olarak tanımlanıyor. Tatlı krizinin kandaki glukoz seviyesindeki dengesizlik sebebiyle ortaya çıktığını söyleyen Dyt. Dilara Durak, “Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri de olabilir. Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri genellikle biyolojik ve hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Genellikle birden fazla nedenle ilişkilidir ve bu nedenle bireysel bir yaklaşım benimsemek önemlidir” uyarısında bulundu. Durak, tatlı krizini yenmeye yönelik öneriler de paylaştı.

Hormonal dengenin tatlı yeme isteğini etkilediğini söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Dilara Durak, “Serotonin, mutluluk hissini artıran bir nörotransmitterdir. Tatlı tüketimi, serotonin salınımını artırabilir. Bu nedenle, kişiler stresli veya üzgün olduklarında tatlı tüketme isteği artabilir. Leptin, tokluk hissini kontrol eden bir hormondur, ghrelin ise açlık hissini artıran bir hormondur. Bu hormonların dengesizliği, tatlı krizlerine neden olabilir. Özellikle menstrüasyon dönemlerinde, hormonal değişiklikler tatlı krizlerini tetikleyebilir. Östrojen ve progesteron gibi hormonlardaki dalgalanmalar, tatlı isteğini artırabilir. Stres altında olan bireyler genellikle tatlı veya yüksek karbonhidratlı gıdalara yönelebilirler. Bu, kortizol ve diğer stres hormonlarının etkisiyle ilgili olabilir. Tatlı tüketimi, özellikle rafine şeker içeren gıdalar, bağımlılık benzeri bir etki yapabilir. Bu durum, kişinin sürekli olarak tatlı ihtiyacını artırabilir. Yetersiz uyku, ghrelin hormonunun artmasına ve leptin hormonunun azalmasına neden olabilir. Bu durum, açlık hissini artırabilir ve tatlı krizlerini tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

Kan şekerinin düşmesinin vücudu enerji arayışına ittiğini belirten Durak, “Bu durum, tatlı veya karbonhidratlı gıdaların tüketilmesini isteyen bir tepkiye neden olabilir. İnsülin ve glukagon gibi hormonlar, kan şekerini düzenlemede önemli bir rol oynar” diyerek tatlı krizini yenmek için şu önerilerde bulundu:

Sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayın

“Sağlıklı atıştırmalıklar, meyve dilimleri, sebzeler, yoğurt veya yulaf ezmesi gibi düşük kalorili alternatiflerdir. Hazır bulundurarak tatlı krizlerinizde bu sağlıklı seçeneklere yönelebilirsiniz.

Protein tokluk hissini arttırır

Protein, tokluk hissini artırabilir ve kan şekerini dengede tutabilir. Tavuk, balık, mercimek, nohut gibi protein kaynaklarını içeren yemekler tüketmek tatlı ihtiyacını azaltabilir.

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Su içmeyi ihmal etmeyin

Su içmek, açlık hissini azaltabilir ve vücutta oluşan susuzlukla karıştırılan tatlı krizlerini önleyebilir.

Öğünler dengeli olmalı

Dengeli öğünler, kan şekerinin dalgalanmalarını önleyerek tatlı krizlerini kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.

Kafein sınırlandırılmalı

Aşırı kafein tüketimi, enerji dalgalanmalarına ve tatlı krizlerine yol açabilir. Kafein alımını sınırlayarak daha dengeli bir enerji seviyesine sahip olabilirsiniz.

Egzersiz önemli

Egzersiz, vücuttaki endorfin seviyelerini artırarak ruh halinizi iyileştirebilir ve tatlı krizlerini azaltabilir.

Stresten kaçının

Stres, tatlı krizlerini tetikleyebilir. Stresten kaçınmak için rahatlatıcı aktiviteler, meditasyon veya derin nefes almak gibi yöntemlere başvurabilirsiniz.

Meyve tüketmek önemli

Tatlı ihtiyacını tatmin etmek için meyve tüketmek sağlıklı bir alternatiftir. Ancak, meyve miktarını da dengede tutmak önemlidir.

Uyku düzeni önemli

Yetersiz uyku, iştah düzenini etkileyebilir ve tatlı krizlerine neden olabilir. Düzenli ve yeterli uyku almak önemlidir.

Acele yemekten kaçının

Yemekleri bilinçli bir şekilde yemek, doyduğunuzda durmanıza yardımcı olabilir. Aceleyle yemekten kaçının ve yemek sırasında bilinçli bir şekilde tadını çıkarın.

Uzmana başvurmalısınız

Tatlı krizleriyle başa çıkmak zor olabilir. Aile, arkadaşlar veya bir uzmana başvurarak duygusal destek alabilirsiniz.

Bu önerilerden hangilerinin sizin için en etkili olduğunu bulmak için denemeler yapabilirsiniz.”