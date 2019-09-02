Kendini polis olarak tanıtıp 3 kişiyi dolandırdı Zeytinburnu'nda, kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle Afganistanlı 3 kişinin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Afganistan uyruklu 3 kişi, Kazlıçeşme Mahallesi'nde bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle 750 liralarını çaldığı iddiasıyla polise başvuruda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, 23 Ağustos'ta Çırpıcı Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda, Abdülhakim Ö'yü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.