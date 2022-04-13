Kendini çok kötü ele verdi! Doları şişiren Atilla Yeşilada parayı bakın nereye yatırmış

Felaket tellalı Atilla Yeşilada’nın parasını nereye yatırdığı ortaya çıktı.

Hükümet düşmanlığı yapıyor fakat parasını KKM’ye yatırmış!

Ekonomiye ve dolar kuruna yönelik sürekli atıp tutan sözde ekonomistlerden Atilla Yeşilada, milleti her fırsatta farklı alanlara yönlendirirken kendisinin KKM’ya yatırım yaptığını söyledi. Yeşilada, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Kur Korumalı Mevduat (KKM) da artık bizi kurtaramaz. Ben de paramı KKM’ye yatırdım ama yeni giriş için neden yok. Kurumlar ve bireyseller yeniden döviz almaya başladı”







