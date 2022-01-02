Kendine güldürdü! AK Parti'nin yüzde 4,44'ünü yakalayan İYİ Parti böyle sevindi: Millet bizi çağırıyor

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Son dönemdeki skandallarının üzerine kapatmaya çalışan İYİ Parti, milletin partilerine ilgi uyduğu algısını yutturmaya çalışıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Millet bizi çağırıyor" sloganıyla İYİ Parti'nin üye sayısını açıkladı.

11,5 milyon üye sayısıyla rekor kıran AK Parti'nin arkasından nal topladıklarını unutan Koray Aydın, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin yüzde 4,44'ünü yakalamasına böyle sevindi:

İYİ'LER YENİ YILA REKORLA GİRDİ

Bu rakamlar tahmin değil;

yüzde yüz gerçek!

#İYİParti'mizin

2018'de 109 bin,

2019'da 241 bin,

2020'de 327 bin olan üye sayısı;

2021 sonunda 511 bin 734'e erişti.

Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.

Milletimiz bize güveniyor.

#MilletBiziÇağırıyor

AK Parti 11,5 milyon ile rekor kırdı

Geçtiğimiz Ekim ayında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda AK Parti'nin üye sayısının rekor kırdığını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönül seferberliği diye başlattığımız üye kampanyamıza olan yoğun ilgi milletimizin de bizimle aynı hissiyatı taşıdığını gösteriyor. Partimizin üye sayısı ne oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Peki ana muhalefetin değil, hepsini toplayın böyle bir üye kaydı var mı? Yok, onlar nal topluyor nal. Ama bu teşkilat, Allah'ın izniyle üye kaydında rekor üstüne rekor kırıyor. Her yıl bir milyon yeni üye hedefiyle milletimizle olan gönül bağımızı sürekli daha ileri taşımayı hedefliyoruz." demişti.