  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kendine güldürdü! AK Parti'nin yüzde 4,44'ünü yakalayan İYİ Parti böyle sevindi: Millet bizi çağırıyor
Siyaset

Kendine güldürdü! AK Parti'nin yüzde 4,44'ünü yakalayan İYİ Parti böyle sevindi: Millet bizi çağırıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Millet bizi çağırıyor" sloganıyla İYİ Parti'nin üye sayısını açıkladı. Genel Başkanı Meral Akşener'in gittiği yerde protesto edilmesini görmezden gelen Koray Aydın, partisinin AK Parti üye sayısının yüzde 4,44'ünü yakalamasını ve bunun üzerinden iktidar hayali kurması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 00:48:00 - 2022-01-02 00:52:03
Kendine güldürdü! AK Parti'nin yüzde 4,44'ünü yakalayan İYİ Parti böyle sevindi: Millet bizi çağırıyor

 yeniakit.com.tr 

Son dönemdeki skandallarının üzerine kapatmaya çalışan İYİ Parti, milletin partilerine ilgi uyduğu algısını yutturmaya çalışıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Millet bizi çağırıyor" sloganıyla İYİ Parti'nin üye sayısını açıkladı. 

11,5 milyon üye sayısıyla rekor kıran AK Parti'nin arkasından nal topladıklarını unutan Koray Aydın, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin yüzde 4,44'ünü yakalamasına böyle sevindi:

İYİ'LER YENİ YILA REKORLA GİRDİ
Bu rakamlar tahmin değil;
yüzde yüz gerçek!
#İYİParti'mizin
2018'de 109 bin,
2019'da 241 bin,
2020'de 327 bin olan üye sayısı;
2021 sonunda 511 bin 734'e erişti.
Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.
Milletimiz bize güveniyor.
#MilletBiziÇağırıyor

AK Parti 11,5 milyon ile rekor kırdı

Geçtiğimiz Ekim ayında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda AK Parti'nin üye sayısının rekor kırdığını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönül seferberliği diye başlattığımız üye kampanyamıza olan yoğun ilgi milletimizin de bizimle aynı hissiyatı taşıdığını gösteriyor. Partimizin üye sayısı ne oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Peki ana muhalefetin değil, hepsini toplayın böyle bir üye kaydı var mı? Yok, onlar nal topluyor nal. Ama bu teşkilat, Allah'ın izniyle üye kaydında rekor üstüne rekor kırıyor. Her yıl bir milyon yeni üye hedefiyle milletimizle olan gönül bağımızı sürekli daha ileri taşımayı hedefliyoruz." demişti.

İYİ Parti'de skandal Lütfü Türkkan kararı!
İYİ Parti'de skandal Lütfü Türkkan kararı! "Bacısı" Akşener ahlaksızlığa sahip çıktı

Siyaset

İYİ Parti'de skandal Lütfü Türkkan kararı! "Bacısı" Akşener ahlaksızlığa sahip çıktı

Lütfü Türkkan'ın skandal küfrü İYİ Parti'ye pahalıya patladı
Lütfü Türkkan'ın skandal küfrü İYİ Parti'ye pahalıya patladı

Siyaset

Lütfü Türkkan'ın skandal küfrü İYİ Parti'ye pahalıya patladı

İYİ Parti'ye anket şoku! Lütfü Türkkan’ın skandalı sonrası ünlü anketçi açıkladı
İYİ Parti'ye anket şoku! Lütfü Türkkan’ın skandalı sonrası ünlü anketçi açıkladı

Siyaset

İYİ Parti'ye anket şoku! Lütfü Türkkan’ın skandalı sonrası ünlü anketçi açıkladı

Meral Akşener'i kızdırdı! İYİ Partililer soru soran vatandaşı tartakladı!" target="_blank">
'Başbakan' sorusu Meral Akşener'i kızdırdı! İYİ Partililer soru soran vatandaşı tartakladı!
'Başbakan' sorusu Meral Akşener'i kızdırdı! İYİ Partililer soru soran vatandaşı tartakladı!

Siyaset

'Başbakan' sorusu Meral Akşener'i kızdırdı! İYİ Partililer soru soran vatandaşı tartakladı!

4 günde 2'nci görüşme! Akşener'den, ABD Büyükelçisi ile gizli toplantı
4 günde 2'nci görüşme! Akşener'den, ABD Büyükelçisi ile gizli toplantı

Siyaset

4 günde 2'nci görüşme! Akşener'den, ABD Büyükelçisi ile gizli toplantı

Akşener'in ABD Büyükelçisi ile gizli toplantısına tepki: Zillet deyince üzülüyorsunuz
Akşener'in ABD Büyükelçisi ile gizli toplantısına tepki: Zillet deyince üzülüyorsunuz

Gündem

Akşener'in ABD Büyükelçisi ile gizli toplantısına tepki: Zillet deyince üzülüyorsunuz

Akşener'in ABD yetkilileriyle görüşmesi! Destici'den olay sözler: Aldığım duyumlar...
Akşener'in ABD yetkilileriyle görüşmesi! Destici'den olay sözler: Aldığım duyumlar...

Gündem

Akşener'in ABD yetkilileriyle görüşmesi! Destici'den olay sözler: Aldığım duyumlar...

Akşener'den engelli vatandaşa çirkin sözler
Akşener'den engelli vatandaşa çirkin sözler

Gündem

Akşener'den engelli vatandaşa çirkin sözler

Hükümeti karalama operasyonu bu kez tutmadı! Akşener'e esnaftan tokat gibi cevap
Hükümeti karalama operasyonu bu kez tutmadı! Akşener'e esnaftan tokat gibi cevap

Siyaset

Hükümeti karalama operasyonu bu kez tutmadı! Akşener'e esnaftan tokat gibi cevap

Akşener'e Uşak'ta ikinci şok: Erdoğan'a saygı duyacaksınız!
Akşener'e Uşak'ta ikinci şok: Erdoğan'a saygı duyacaksınız!

Siyaset

Akşener'e Uşak'ta ikinci şok: Erdoğan'a saygı duyacaksınız!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay