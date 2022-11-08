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Spor Kendin ettin kendin buldun Emirhan!
Spor

Kendin ettin kendin buldun Emirhan!

Beşiktaş'ta büyük bir krize sebebiyet veren neredeyse kaçarcasına takımdan ayrılıp İtalya'nın köklü ekibi Torino'ya imza atan Emirhan İlkhan, aradığı mutluluğu bulamadı ve takımdan devre arasında kiralık olarak gönderileceği aktarıldı

Yeniakit Publisher
2022-11-08 19:21:00 -
Kendin ettin kendin buldun Emirhan!

Serie A ekibi Torino'nun Beşiktaş'tan transfer ettiği Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinden ayrılabilir. İlkhan'ın ara transfer döneminde Cagliari veya Cremonese'ye kiralanabileceği belirtildi.

Yaz transfer döneminde 4.5 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan 18 yaşındaki Emirhan İlkhan için bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sezonu başka takımda tamamlayabilir
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Torino'da yeterince oynama şansı bulamayan Emirhan İlkhan için ayrılma ihtimali gündeme geldi.

Özellikle İtalyan takımları Cagliari ve Cremonese tarafından durumu takip edilen İlkhan için sezonu bu iki takımdan birinde tamamlama ihtimalinin olduğu belirtildi.

Cremonese, Emirhan için ısrarcı

Cremonese'nin Emirhan için oldukça ısrarlı olduğu, Cagliari'nin Zito Luvumbo'nun ayrılığı durumunda devreye girebileceği kaydedildi.

Bu sezon Seria A'da Torino forması ile 3 resmi mücadeleye çıkan Emirhan İlkhan, herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

 

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