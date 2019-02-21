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Kendileriyle yakından ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Saim Korlaelçi, oğlunun doğum süreci ve sonrasında kendileriyle yakından ilgilenen sağlık personellerine teşekkür etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:24
Kendileriyle yakından ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Saim Korlaelçi, oğlunun doğum süreci ve sonrasında kendileriyle yakından ilgilenen sağlık personellerine teşekkür etti.


İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal ve Efeler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sabri Tamer ÖzçelikK’in katılımlarıyla Efeler 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezince oğlu Burak Efe Korlaelçi’nin doğum öncesi ve doğumu sonrası süreçte kendileriyle sürekli irtibat halinde olan Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Salih Güçlü, ebe ve hemşireler Hatice Bulut, Nurşen Pınar, Semiha Arslan ve Ayşe Alkış’a babası Saim Korlaelçi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.


Saim Korlaelçi, 1. basamak sağlık hizmetlerindeki hizmet kalitesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz nezdinde tüm sağlık personeline teşekkür eden Korlaelçi, sağlıkçılara çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:24
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