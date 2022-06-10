Kendilerini bekleyen sonun farkındalar! Rusya'ya yalvardılar: Türkiye'yi durdurun

Suriye'nin kuzeyine yönelik beşinci harekat için geri sayım sürüyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) operasyon için emir beklerken, terör örgütü PKK/YPG ise ABD, Rusya ve Esed rejimiyle gizli pazarlıklar yürütüyor. Yeni Şafak gazetesinin iddiasına göre; Türkiye'yi durdurabilmek için sahadaki tüm aktörlerle gizli görüşmeler yapan PKK, Ruslar ve rejimle son 10 günde en az 4 kez görüştü.

İlk görüşme Tel Rıfat'ta oldu. Rusya, rejim ve PKK'lıların bulunduğu üçlü görüşmeye İran milisleri alınmadı. PKK adına örgütün sözde Halep sorumlusu Remzi Şeyhmous, rejim adına Siyasi Büro Şefi Ghassan İbrahim’in katıldığı gizli toplantıda rejim subayları, PKK kontrolündeki petrolü rejime taşıyan Katırcı grubunun milis güçleri ve Rus askerler de yer aldı. Görüşmenin ana konusu, "Türkiye'nin Münbiç ve Tel Rıfat'ı da kapsayacak olan harekatını önlemek" ve "PKK'yı garanti altına almak" oldu.

Rusya'dan güvenlik garantisi istedi

Harekattan çekinen PKK, Rusya ve rejimden operasyonun durdurulması ve güvenlik garantisi istedi. PKK'nın Rusya'dan Tel Rıfat'a asker sevk etmesini istediği de bölge kaynaklarından edinilen bilgiler arasında.

Rusya, PKK ve rejim arasındaki diğer görüşme Lazkiye'nin güneydoğusunda bulunan Rus kontrolündeki Hmeymim Üssü'nde gerçekleşti. Bu görüşmede Tel Rıfat ve Münbiç'in devrine karşılık PKK'ya güvence teklifi masaya geldi. Ancak PKK adına toplantıya katılan heyet, "böyle bir anlaşmaya yetkimiz yok" diyerek Kandil'deki elebaşlarını işaret etti.

Üçüncü görüşme Münbiç'te yapıldı. Görüşmeye bir grup askerle giden rejim heyeti toplantıyı şehirde gerçekleştirmek istedi. Ancak PKK/YPG'liler kabul etmediği için görüşme Münbiç yakınlarındaki bir köyde gerçekleşti. Son görüşme ise Kamışlı'da oldu. Buradaki görüşmeye diğerlerinden farklı olarak üst düzey Rus subaylarının da katıldığı öğrenildi. Toplantılarda ne karar alındığı merak edilirken, görüşmelerin ardından sahada askeri hareketlilik yaşandı. Rejim, Tel Rıfat ve Ayn İsa yakınlarına ciddi askeri sevkiyat yaptı. PKK/YPG'liler için ABD'liler de saha çalışmasına hız verdi. PKK/YPG'lilerle toplantı üstüne toplantı yapan ABD, Arap aşiretlere de örgüte destek karşılığında vaatlerde bulundu. Bazı aşiret reislerine milyonlarca dolarlık para teklif edildiği öğrenildi.

Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat sinyalinden sonra Suriye'de hareketlilik sürüyor. Olası harekatta Türk askerinin yanında cephede yer alacak olan Suriye Milli Ordusu (SMO) da harekata hazır. SMO dün yüzlerce araç ve binlerce askerle konvoy düzenledi. Ağır silahların monte edildiği 200'den fazla araçla Azez’de toplanan SMO askerleri, harekata hazır oldukları mesajı verdi. Daha sonra araçlarla Azez, Soran ve Succo bölgesinde konvoy halinde tur atıldı. Konvoyun geçişi esnasında Suriyeli siviller de alkışlarla SMO'ya destek verdi. Türkiye'den talimat bekleyen muhalifler, harekatın bir an önce başlamasını istiyor.

Kaynak: Yeni Şafak