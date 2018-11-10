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Kendilerine polis süsü veren dolandırıcılar tutuklandı

Zonguldak'ta kendilerine polis süsü vererek yaşlı bir kadını dolandırmaya çalışan şüpheliler, suçüstü yakalandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:34
Kendilerine polis süsü veren dolandırıcılar tutuklandı

Zonguldak'ta kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları Yaşar K.(63) adlı kadını dolandırmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.

Olay dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hakkı Çavuş Parkı'nda meydana geldi. Telefon dolandırıcıları, kentte yaşayan Yaşar K. adlı kadını arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz' diyerek para istedi. Telefonda görüştüğü kişiye önce para vermeyi kabul eden Yaşar K., ardından polisi arayarak durumu anlattı. Polis ekipleri Yaşar K.'nın dolandırıcılarla buluşacağı parkta önlem aldı.

Parayı almak için İstanbul'dan kente gelen dolandırıcılar Yunus Ş.(26), İsmail K.(29), Eray E.(20) ve Volkan K.(24) kadınla parkta buluştu. Dolandırıcılar para dolu çantayı aldıkları anda polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yaşar K.'nın 25 bin lira, 4 bin 500 sterlin, 36 adet küçük altınını dolandırıcılara kaptırması engellendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yunus E.Ş.(26), İsmail K.(29), Eray E.(20) ve Volkan K.(24) 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:34
  1. İstanbul
  2. Zonguldak
  3. Dolandırıcılık
  4. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
  5. Suçüstü yakalandılar

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