Kendileri gibi düşünmeyenleri linç ediyorlar!

Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, sol kafanın ‘bağnaz’ yüzünü birkez daha gösterdi.

Derya Köroğlu, Sabah gazetesinde yayınlanan röportajında CHP’yi eleştirmiş “CHP'ye sitemimiz çok büyük. Atatürk'ün partisi filan değiller artık!” demişti. Röportajda sol iktidarların dikta rejimlerine dönüştüğünü de söyleyen Köroğlu sosyal medyada adeta linç edildi. Solcuların ve CHP’liler Köroğlu’na ağza alınmayacak hakaretlerde bulundular.

MAHALLE BASKISINA DAYANAMADI

Mahalle baskısına daha fazla dayanamayan Köroğlu ise geri adım atarak instagram hesabından yaptığı açıklama ile sözlerinin çarpıtıldığını, öyle söylemek istemediğini iddia etti. Sabah gazetesi de Köroğlu’na röportajın ses kaydını yayınlayarak cevap verdi.