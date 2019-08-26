Kendi zeytininizi kendiniz kurmaya ne dersiniz?

Lezzetiyle dillere destan olan zeytin aynı zamanda sağlık için son derece kıymetlidir. Zeytin ve zeytinyağını mümkün olduğunca sofranızdan eksik etmemeniz gerekir. Pazardan ya da tatil ziyaretleriniz sırasında bulabileceğiniz çiğ zeytinleri satın alarak kendi zeytininizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Önemli olan kaliteli bir zeytin seçmiş olmanız. Gerisi ise sandığınızdan çok daha kolay.

Ev yapımı zeytin nasıl hazırlanır?

Malzemeler

1 kilo zeytin

4 yemek kaşığı kaya tuzu

Öncelikle işe mevsiminde satın aldığınız zeytinleri temizleyip, yıkamakla başlamalısınız.

Güzelce temizlediğiniz zeytinleri kurmak için cam kavanoz ya da turşu bidonu kullanabilirsiniz.

Yıkadığınız zeytinleri kavanozlara tek kat olarak yerleştirin.

Ardından araya tuz serpin.

Aynı işlemi kavanoz dolana kadar sürdürün.

1 kilo için 4 yemek kaşığı tuz kullanacağınızı aklınızdan çıkarıp, tuzu ilk katlarda bitirmemeye özen gösterin.

Her gün kavanoz kapaklarını çanı ve havayı boşaltın.

Sonrasında ise kavanozları iyice çalkalayın.

Zeytin yenilecek kıvama gelince kavanozları boşaltıp zeytinleri yıkayın.

Yıkanan zeytinler zeytinyağı ve limonla lezzetlendirip yeniden kavanozlara yerleştirin.

Afiyet olsun.