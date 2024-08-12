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Yaşam Kendi zevkleri için onlarca kişiye işkence yaptılar
Yaşam

Kendi zevkleri için onlarca kişiye işkence yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-08-12 21:22:00 -

Bursa'da gençlerin müzik keyfi mahalleliye adeta işkence oldu.

Bursa'da iki arkadaş gezintiye çıktıkları aracıyla kapıları açıp trafiğe çıktılar. Bununla da yetinmeyen gençler son ses müzikle gece yarısı mahalleliyi ayağa kaldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde araçla tur atan iki genç otomobilin kapılarını açıp sokak arasında ilerlediler. Son ses şarkı açıp ilerleyen iki kişi, mahalle sakinlerini gece vakti ayağa kaldırdı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar o anları video kaydına alırken, ihbar üzerine bölgeye polis sevk edildi. Fakat ihbar edildiği anlayan gençler olay yerinden hızla uzaklaşıp kayıplara karıştılar.

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