Kendi rekorunu kırdı, liderliğini perçinledi

Dev yatırımları ve dijital servisleriyle ön plana çıkan iletişim şirketi Turkcell, yılın ilk 6 ayını güçlü operasyonel ve finansal sonuçlarla tamamladı. Şirketin 2019 Ocak-Haziran döneminde elde ettiği gelir toplamı 11 milyar 866 milyon TL, net kârı ise 1 milyar 690 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Böylece tarihinin en iyi ilk 6 aylık sonuçlarına ulaşan Turkcell, 2019 için açıkladığı Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) marjı hedefini de yüzde 39-41 olarak güncelledi.

İhtiyatlı yönetimi bilançoyu güçlendirdi

Bilanço ihtiyatlı finans yönetimi ve kuvvetli operasyonlardan elde edilen nakit sayesinde güçlenmeye devam etti. Haziran sonu itibarıyla net borcun FAVÖK’e oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,3 puan iyileşerek 1,2 seviyesine geldi.

Dijital servisler büyüyor

Hem özel sektöre hem de kamu kurumlarına inovatif çözümler sunan Turkcell Dijital İş Servisleri yılın ilk yarısında belirgin bir büyüme kaydetti. Servis geliri ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 62 artışla 693 milyon TL’ye yükseldi.

İndirilme sayısı 180 milyonu aşan dijital uygulamalar tarafında da yenilikler sürdü. BiP’te günde ortalama gönderilen mesaj sayısı son bir yılda 4 kat artarak 300 milyonu buldu. Müzik platformu fizy’nin ise aktif kullanıcı sayısı 3 milyon 700 bine dayandı.

Paycell uygulamasına ve kartına ise talep yoğun. Öyle ki kartın aktif kullanıcı sayısı 6 ayda 4 kat arttı. Toplam 4 milyon kez indirilen Paycell uygulaması hayatı kolaylaştırıyor. Uygulamadan yararlanılarak cep telefonu numarasıyla 7/24 para transferi yapmak da mümkün.

Kalitesiyle dikkat çekiyor

Müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik çözüm ve uygulamalarıyla Turkcell ikinci çeyrekte de açık ara müşterilerin en çok tavsiye ettiği marka oldu. Hem mobil hem de sabit hizmetler için yapılan tavsiye skoru araştırmalarına göre operatör, tavsiye oranı en yüksek marka unvanını elde etti.

Rekorlara yenisi eklendi

Turkcell’in ikinci çeyrekte de çift haneli büyüdüğüne işaret eden Genel Müdür Murat Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar ve sunduğumuz yenilikçi çözümlere artan talebin etkisiyle bu çeyrekte de hızlı büyümemizi sürdürerek yılın ilk yarısını rekorlarla noktalamayı başardık. Yeni müşteri deneyimi yaklaşımımız sayesinde abone sayımızı arttırdık. Stratejik odak alanı olarak belirlediğimiz dijital servisler, dijital iş çözümleri ve Tech-Fin alanında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar iş modelimizin ne kadar sağlam temellere oturmuş olduğunu gözler önüne serdi. Hem yılın ilk yarısında hem de ikinci çeyrekte toplam gelirlerde rekorlar kırarak bu alandaki sektör liderliğimizi perçinlemiş olduk. Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da güçlendirerek, yeni akıllı teknolojilerimizle hayatlara değer katmaya devam edeceğiz.”