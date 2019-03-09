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Kendi ölümüme ait bir deneme

Erdem Bayazıt'ın Ölüm Risalesi'nden bir parçayı hatırlatalım istedik...

09 Mart 2019 Cumartesi 12:01
Kendi ölümüme ait bir deneme

Bir gün öleceğim biliyorum

Bunu her an ölür gibi biliyorum

Anamın yüreğinde bir kor

Ölene dek sönmeyecek bir ateş

Kımıldanıp duracak hep

Karım bomboş bulacak dünyayı

- N’olurdu birlikte ölseydik, deyip duracak

Oysa insan yalnız ölür

Ama o olmayacak dualarla teselli arayacak

Kızlarımın gırtlaklarında bir düğüm

Bir süre kaçacaklar insanlardan

Boşluğa düşmüş gibi bir duygu içlerinde

Sonunda onlar da kabullenecekler öylesine

Ölümüme en çabuk dostlarım alışacaklar

- Yaşayıp gidiyorduk yâhu

Ne vardı acele edecek!

Diyecekler

Biliyorum yaklaşıyoruz her an

Biliyorum oruçlu doğar insan

Ölümün iftar sofrasına

Erdem Bayazıt  (Ölüm Risalesi’nden)

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:01
  1. Erdem Bayazıt
  2. Ölüm Risalesi

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