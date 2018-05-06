Kendi oda kokunuzu evinizde yapmak mümkün
Evinize hem farklı bir hava katmak hem güzel görünümlü bir oda kokusu yapmak isterseniz kendi oda kokunuzu evinizde yapmak mümkün.06 Mayıs 2018 Pazar 23:55
MALZEMELER:
100 ml’lik şişe
Bir yemek kaşığı etil alkol
10 damla kendi isteğinize göre seçebileceğiniz esansiyel yağ
Su
6 adet bambu çubukları
YAPILIŞI:
- Yarım su bardağı suyu parfüm şişesinin içine koyun.
- İçine bir yemek kaşığı etil alkol koyun.
- İçine esansiyel yağı ekleyin.
- Bu aşamada şişeyi çalkalayın.
- Son olarak bambu çubukları içine koyun.
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