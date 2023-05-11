Kendi memleketine bile götürmediler! Temel Karamollaoğlu’na Sivas yasağı

Seçime son 4 kalmışken meydanlardaki hareketlilik de devam ediyor. Liderler, şehir şehir gezerek, seçim vaatlerini halka anlatmaya çalışıyor.

Seçimlere çok az bir süre kala Millet İttifakı Sivas’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Mitinge, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

İttifakın bir diğer ortağı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Sivas programına katılmadı.

Sivaslı olan 1989-1995 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı yapan Temel Karamollaoğlu'nun Sivas'a neden götürülmediği merak konusu oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konuya ilişkin Saadet Partisi'nden bir açıklama yapılmazken partililer konuyla ilgili açıklama bekliyor.