Kendi gazetesinde her gün baldır bacak gören Ahmet Hakan, Akit’e ahlak dersi vermeye kalkmasın!

yeniakit.com.tr HaberTürk’ün ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım, sebze-meyve artışlarında yüzde 800’ye kadar artış olduğunu söylemiş, ardından, “Böyle bir kâr marjı hiçbir yerde yok, hiçbir kazançta yok. Bu kadın ticaretinde bile yok, affedersiniz. Uyuşturucu ticaretinde yok. Yüzde 800 kâr olmaz yani.” demişti. Bugünkü köşesinde Yıldırım’ın bu sözlerini eleştiren Ahmet Hakan, söz konusu yazarın ismini ve çalıştığı kurumu vermedi, HaberTürk’e de hiçbir eleştiri yöneltmedi.

Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı’nın sözlerini de köşesini taşıyan Hakan, her zamanki ikiyüzlü tavrını sürdürdü. Hakan, Dağıstanlı hakkında yazarken, “Güya İslami hassasiyetleri olan bir gazetenin kanalında...” tabirini kullandı, kuruma saldırdı.

Hakan’ın bu tutumuna tepki gösteren Dağıstanlı, “Ahmet Hakan İslam’la uğraşıyor. Benimle uğraşsa gam yemeyeceğim.” dedi. Hakan’ın bir gün HaberTürk’te çalışma ihtimalini değerlendirerek kurum ismi vermediğini söyleyen Dağıstanlı, “Akit’te çalışmam ben, diyor.” ifadesini kullandı.

Ondan öğreneceğimiz ahlak kavramı yok!

Hakan’ın yazısıyla ilgili konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu’ysa, “Çok eski yıllardan beri o mankenle bugün yatıyor, bu mankenle yarın çıkıyor. Buradan da Ahmet Hakan’a bir mesaj yollamış olalım; Bizim, Akit Grubu olarak ondan öğrenecek herhangi bir ahlaki kavram vs. yok. Kendisi kendi durumuna baksın. Ramazan günü eski patronuyla, yatla çıktığı gezide, yediği yemeklerin fotoğrafları yayınlandığı zaman bel altı savunmalar yapmıştı. Biz dürüstüz, samimiyiz. Onun söylediği şekilde bir argo anlatım içerisinde olmadığımızı dün burada izah ettik, anlattık.” dedi.

“Ahmet Hakan dinimize küfrediyor ama keşke Müslüman olsa” diyen Dağıstanlı’ya Karahasanoğlu, “Açsın kendi gazetesine baksın. Ya sür manşetinde, ya 2’nci sayfasında ya da 3’üncü sayfasında her gün baldır bacak resimlerini kendisi görüyor. Ondan sonra çıkıp da bize İslami hassasiyet vesaire diye akıl öğretmeye kalkmasın.” diyerek destek çıktı.