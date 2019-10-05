Kendi b.kunu yiyen Celal Şönger'den sapıklık itirafı

Skandal çıkışlarıyla gündeme gelen ama en çok kendi dışkısını yediği için akıllarda kalan Celal Şengör, katıldığı bir programda kütüphanede yaşadığı sapkın hikayeyi anlattı. Şengör, "Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim" ifadelerini kullandı.

Şengör'ün sözleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Daha önce yaptığı bir açıklamadaysa "Kendi b.komun tadına baktım" diyen Celal Şengör, geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da "emrinizdeyiz" sözlerini sarfetmişti.