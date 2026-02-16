  • İSTANBUL
Kendi başına limit artırma devri bitti: Artık banka onayı ve gelir şart!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kredi kartı limitlerinde "serbest dönem" sona eriyor! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) talimatıyla harekete geçen bankalar, Mayıs ayına kadar tüm kart limitlerini mercek altına alacak. Artık "gelir beyan etmeden limit artırma" devri kapanırken, ödeme performansı düşük olanlar için çember daralıyor!

BDDK talimatı gereği bankalar kredi kartı limitlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla 3 aylık bir çalışma süreci başlattı. BDDK'nın şubat ayı başında bankalara düzenleme için tanıdığı süre başlarken, bankaların mayıs ayının ilk haftasına kadar yaptıkları çalışmaları kuruma ileteceği öğrenildi.

Eğitim ve sağlık harcamaları için yeni model gündemde! Bankaların yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kredi kartı limit hesaplamalarında bazı harcama kalemlerinin ayrıştırılması üzerinde duruluyor. Bu çerçevede, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların limit hesaplaması dışında bırakılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Söz konusu düzenleme ile ödeme performansının iyileştirilmesi hedeflenirken, aynı zamanda kullanılmayan limitlerden kaynaklanan risklerin azaltılması amaçlanıyor.

Kart kullanıcılarının yüzde 75'inin limiti 400 bin liranın altında

Bankacılık verilerine göre, toplam 41 milyon kredi kartı kullanıcısının yüzde 75'inin kart limiti 400 bin liranın altında bulunuyor. Yeni dönemde tüketicilerin, gelirlerini belgelemeleri kaydıyla bankalardan limit artırım talebinde bulunabileceği ifade edildi. Yapılacak düzenlemeyle birlikte hem bankaların risk yönetiminin güçlendirilmesi hem de tüketici ihtiyaçlarının daha dengeli bir yapıda karşılanması öngörülüyor.

