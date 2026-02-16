Senelerdir bu gelenek yaşatılıyor! Yılın ilk leyleğini görene bir çuval un

Aydın’da baharın gelişini simgeleyen ilk leyleğin görülmesi köyde sevinçle karşılandı.

1 çuval un hediye edildi

Leyleği havada uçarken ilk gören de EKODOSD'un gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasının da kazanan Durdu Duran oldu. EKODOSD yetkilileri, Pamukçular köyüne giderek Duran'a bir çuval unu teslim etti. Leyleklerin köylerine gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğinin belirten Durdu Duran, "Bu yıl Allah ilk leyleği görmeyi bana nasip etti. Leyleğin geceleri yuvasında yavrularıyla birlikte seslerini de duyuyoruz. Uçmalarını seyretmek de çok hoşuma gidiyor. Köyümüze her sene leylekler geliyor. Umarım her sene leylekleri görmeye devam ederim" dedi.

Amaç farkındalık oluşturmak

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise "İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasındaki amacımız; ekosistem içinde önemli işlevi bulunan leyleklerle ilgili kırsalda farkındalık yaratmak, kuşların ve yaşam alanları olan sulak alanların korunmasını sağlamaktır. Sulak alanların korunmasının sağlanması, leylek ve diğer kuşların ve sucul canlıların korunmasını sağlayacaktır. Özellikle tarımın yaygın bir şekilde yapıldığı bölgemizde, leyleklerin tarım zararlılarını azaltması bakımından çok yararları bulunmaktadır. Oldukça yağışlı bir kış dönemi geçiriyoruz. Söke Ovası'nın pek çok noktasında taşkınlar yaşanmakta, geçici ve kalıcı sulak alanlar oluşmaktadır. Uzun göç yolculuğundan yorgun ve bitkin düşen leylekler için bu alanlar adeta doğal birer besin deposu niteliğindedir. Önümüzdeki günlerde bölgeye gelecek diğer leyleklerle birlikte eşleşme ve üreme sürecine girecek, yumurtadan çıkacak yavrularını büyütmeye başlayacaklar" diye konuştu.

'Plastik atık' uyarısı

Çevrenin ve doğanın korunmasının leyleklerin hayatı için çok önemli olduğuna da dikkati çeken Sürücü, "Bu yıl aşırı yağışlarla birlikte yukarı havzalardan gelen plastikler ve çeşitli atıklar, Büyük Menderes Nehri aracılığıyla özellikle sulak alanlarda birikmekte. Leylekler ilk geldiklerinde önce yuvalarını sahiplenmekte, ardından yuva tamiratı yapmakta ve yumurtaların ve yavruların zarar görmesini engellemek için yuvaya malzeme taşımaktadır. Geçmişte yuvaya daha çok bitkisel organik yumuşak malzemeler taşınırken, son yıllarda çevreye ve sulara atılan plastik, ip ve benzeri atıkların taşıma kolaylığı nedeniyle leylekler tarafından yuvalara getirildiği görülmektedir. Bu durum özellikle yavru leylekler için ciddi yaralanma ve ölüm riski oluşturmaktadır. Bu nedenle çevrede bulunan bu tür atıkların mümkün olduğunca toplanması, özellikle saman balyalarında kullanılan siyah plastik iplerin doğaya bırakılmaması gerekiyor" dedi.