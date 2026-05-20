CHP liderinin Türkiye’den haberi yok! Özgür şimdi de AK Parti’nin icraatını vaadetti

Toplantıda sözde "Bütünleşik Gençlik Güvencesi" adı altında içi boş paketler açıklayan Özgür Özel, gençlerin teknolojik imkanlara erişimini kolaylaştıracaklarını iddia ederek, "Ayrıca ilk bilgisayar, ilk oyun konsolu ve ilk cep telefonundan hiçbir vergi alınmamasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Oysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti hükümeti, yükseköğrenimdeki gençlere yönelik "ilk cep telefonu ve ilk bilgisayar" alımında vergi muafiyeti ve teknoloji desteğini zaten çoktan yasalaştırmış ve yürürlüğe koymuştu. Devletin halihazırda uyguladığı, gençlerin ceplerine dokunan bu büyük reformu devrimsel bir vaat gibi sunan CHP liderinin, kendi ülkesinin mevzuatından bile bihaber olması CHP yönetimindeki vizyonsuzluk ve koordinasyonsuzluk krizini bir kez daha ayyuka çıkardı.

Sinsi yalanlarla algı operasyonu yapıyor: İcraatları kopyalayıp vaat diye yutturuyor!

Özgür Özel, toplantı boyunca kendi partisinin içine düştüğü vesayet ve koltuk kavgalarını unutturmak için faturayı yine hükümetin vizyoner projelerine kesmeye yeltendi. Türkiye'nin küresel savunma ve teknoloji başarılarına kör olan Özel, ülkenin internet altyapısını ve iletişim ağlarını sinsi bir dille karalamaya kalkışarak, "4G'den 5G'ye geçemedi bu beceriksizler. Biz 6G'ye geçişi hazırlıyoruz" yalanına sarıldı. Kendi belediyelerinin kiralık konut oyunları üzerinden "genç kotası" gibi göz boyama vaatleri savuran Özel'in, AK Parti’nin stajyer haklarından vergi muafiyetlerine kadar gençliğe sunduğu devrim niteliğindeki icraatları kopyalayıp altını doldurmaya çalışması, muhalefetin siyaseten ne kadar tıkandığının en açık göstergesi oldu.

Gençlerin GSS borçlarını sileceğiz yalanı: Zaten mecliste yasalaştı!

Siyaset bilmezliğini her cümlesinde ifşa eden Özgür Özel, konuşmasının devamında "Gençlerin GSS borçlarını tamamen sileceğiz" diyerek bir başka bayatlamış vaatte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin, gençlerin genel sağlık sigortası borçlarının yapılandırılması ve silinmesi hususunda Meclis'te defalarca yasal düzenleme yaptığını ve gençlerin mağduriyetini kökten çözdüğünü unutan veya bilerek gizleyen Özel, tescilli icraatları kendi fikriymiş gibi satmaya devam etti. Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ve IMEI numaraları üzerinden de ucuz popülizm yapmaya yeltenen Özel, "Biz seçimleri kazanıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtaracağız" diyerek milli iradeye ve tek bir çivi dahi çakmadıkları ülkenin yönetimine talip olduğunu iddia etti. Milletimiz, kendi ülkesinin yasalarından habersiz olan, AK Parti’nin hayata geçirdiği projeleri gençlere vaat diye yutturmaya kalkan bu zihniyetin maskesini maşerî vicdanında çoktan düşürmüştür.