Kendi anketlerinde bile yüzde 1’i geçemiyor… Davutoğlu boş tarlayı selamladı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun görüntüleri de konuşuldu.

Murat Alan, "Bir selamun aleyküm dese Anadolu yıkılacak. Tarlaları selamlıyor şu an" diyerek ti'ye alırken, Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

Eleştirilecek o kadar şeyi var ki Ahmet Davutoğlu'nun, buna gelinceye dek. Bu ülkede başbakanlık yapmış, şimdi yüzde 1 alacak mı almayacak mı tartışmasının yapıldığı bir partinin genel başkanısınız.

Akit TV'de savunduğunuz ne kadar ilkeniz varsa, 1 yıl içinde hepsini yerle bir ettiniz. Ben ömrüm boyunca CHP zihniyetiyle mücadele ettim, CHP'yle hiç ittifak kurar mıyım, dediniz ama şimdi o ittifakı bertaraf ederek seçime girmeyi aklınızdan bile geçiremiyorsunuz.