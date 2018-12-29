0553 313 94 23

Kenan Sofuoğlu'nun "Vekiller danışman maaşlarından pay alıyor" diyen danışmanı istifa etti

Kenan Sofuoğlu'nu savunmak isterken, diğer vekillerin danışman maaşlarından pay aldığını ifşa eden Semih Bostanoğlu, gelen tepkiler üzerine görevinden ayrıldığını açıkladı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:52
Kenan Sofuoğlu'nun "Vekiller danışman maaşlarından pay alıyor" diyen danışmanı istifa etti

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp, 'Emirerlerim' notuyla sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki toplamıştı.

"Diğer vekiller maaşlardan pay alıyor"

Sofuoğlu'nun paylaşımında yer alan danışmanı Semih Bostanoğlu da fotoğrafla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Diğer milletvekileri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun." ifadelerini kullanmıştı.

"Sofuoğlu eleştirilere maruz kalmıştır"

Bu sözlerden sonra diğer vekillerden Sofuoğlu'na tepkilerin artığını belirten Semih Bostanoğlu, "Sebep olduğum bir paylaşım dolayısıyla, danışmanlığını yürüttüğüm Sayın Kenan Sofuoğlu yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Onun insani niteliklerini dile getirme amacıyla yaptığım açıklamada, sayın vekillerin haklı eleştirilerine öfkeli bir tepki göstererek vahim bir hataya sebep oldum. TBMM'nin tüm milletvekillerinden ve halkımızdan özür diliyorum. Danışmanlık göreviyle bağdaşmayan bu durum dolayısıyla görevimden ayrılıyorum..." sözleriyle istifa ettiğini açıkladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:52
  1. Sakarya
  2. kenan sofuoğlu
  3. semih bostanoğlu
  4. danışman
  5. istifa

YORUM YAZ

  • ................29 dk önce
    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz..İnsanların aldığı parada gözü olan şerefsizleri artık istemiyoruz...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:
  1. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:
  2. Yangından kaçarken kabloya takılarak..
  3. Serdar Aziz sessizliğini bozdu: Fatih..
  4. Bitlis'te toprağa gömülü 160 kilo..
  5. Rangers, Celtic'i tek golle geçti
  6. Musa Aydın'dan yeni yıl mesajı
  7. AK Parti başkan adayı, sahnede..
  8. Hollanda'da 5 sarı yelekli gözaltına..
  9. Rusya'dan Ukrayna'ya tarihinin en..
  10. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  11. Arkadaşını pompalı tüfekle vuran kişi..
  12. Perde mobilya ile uyum ister
  13. Hollanda'da sarı yeleklilerin..
  14. Geçim kaynağı oldu! Ormandan toplayıp..
  15. Kenan Sofuoğlu'nun "Vekiller danışman..
  16. Şenol Güneş onay verdi! Beşiktaş,..
  17. AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım..
  18. Korkunç kaza! Araç ortadan ikiye ayrıldı
  19. Öğretmenler Hakkari'de ölümle burun..
  20. İşte AKN'siz internet kullanımı..
CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
Ajan Dündar’a yargı kıyağı
Ajan Dündar’a yargı kıyağı

Günün Karikatürü

28 Aralık 2018
Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!