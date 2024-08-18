Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn dünyanın en hızlı çocuğu oldu

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, henüz 5 yaşında olmasına rağmen dikkat çeken bir başarıya imza attı. Zayn, babasının desteğiyle Lamborghini marka bir otomobil kullanarak saatte 312 km hıza ulaştı.

Bu özel gösteri, Zayn’ın yeteneklerini sergilediği ve dikkatleri üzerine çektiği bir an olarak kaydedildi. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Zayn, bu performansıyla dünyanın en hızlı çocuğu olarak anılmaya başlandı. Kenan Sofuoğlu’nun motorsporları dünyasındaki tecrübesi ve oğlunun bu başarıya olan katkısı, gösterinin güvenli ve kontrollü bir ortamda gerçekleştirilmesini sağladı.

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