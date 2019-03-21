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Kenan Sofuoğlu belediye başkan adayıyla motosiklete bindi

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu partisinin Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’e destek vermek için motosikletiyle ilçeye geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 23:56
Kenan Sofuoğlu belediye başkan adayıyla motosiklete bindi

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu partisinin Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’e destek vermek için motosikletiyle ilçeye geldi. Yaklaşık 150 motosikletle karşılanan Sofuoğlu, Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ile şehir turu attı.


AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’e destek vermek amacıyla ilçeye geldi. Kdz. Ereğli girişinde yaklaşık 150 motosikletli tarafından karşılanan Sofuoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kdz. Ereğlili motosikletçilerin yaptığı gösteriyi izleyen Sofuoğlu daha sonra Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’i motosikletine alıp diğer motosikletçilerle birlikte şehir turu attı.


Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye de katılan Sofuoğlu Türkiye’de motosiklet sporunun gelişmesi için çalıştığını ifade etti. Düzce’de başlattığı projeyle milletvekili olduktan sonra fazla ilgilenemediğini vurgulayan Sofuoğlu, bu projeyi en kısa sürede bitirmek için çalışacağını dile getirdi.


Otomobil ve motosiklet tutkunlarına dikkatli olmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyaran Sofuoğlu, Kdz. Ereğli ilçesinde de motosiklet pistleri yapılmasını önerdi. Siyasete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu vefa ve ülkesine daha fazla hizmet edebileceği düşüncesi ile girdiğini aktaran Sofuoğlu, Türkiye’de son 17 yılda yaşanan güzel gelişmeleri ve değişimi yurt dışında yaşayanların daha iyi anladığını belirtti.


Sofuoğlu konuşmasında, motosikletlerde ki ÖTV ve KDV indirimi sürelerinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatıldığını açıkladı. Söyleşide Kdz. Ereğli’de Kurulu bulunan motosiklet kulüplerinin yöneticileri sorunlarını içeren dosyaları Sofuoğlu’na vererek çözüm için destek istedi.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’de söyleşide yaptığı konuşmada kendisine destek için gelen Sofuoğlu’na teşekkür ederken göreve geldiğinde sporun her dalına olduğu gibi motosiklet sporunun Ereğli’de yaygınlaşması için gerekli tüm alt yapı yatırımlarını yapacağının sözünü verdi. Etkinlik sonunda Sofuoğlu’na çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:56
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