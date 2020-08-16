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Spor

Kenan Sipahi, Fenerbahçe Beko'ya döndüğü için mutlu

Sarı-lacivertli basketbolcu Kenan Sipahi: - "Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılmam gerektiğinde çok üzülmüştüm. Her zaman 'Bir gün inşallah dönerim.' diye düşündüm"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:20:39 -
Kenan Sipahi, Fenerbahçe Beko'ya döndüğü için mutlu

ANKARA (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Kenan Sipahi, sarı-lacivertli formayı tekrar giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta olan sarı-lacivertli ekibin milli oyuncusu Kenan Sipahi, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Milli basketbolcu, transfer süreci hakkında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılmam gerektiğinde çok üzülmüştüm. Her zaman, 'Bir gün inşallah dönerim.' diye düşündüm. Burayla hiçbir zaman iletişimimi koparmadım. Birkaç sene sonra da böyle bir fırsat geldiği zaman, bildiğiniz üzere Real Betis ile kontratım devam ediyordu, onlara, dünyada yaşanan salgından dolayı burada daha çok olmak istediğimi söyledim. Daha sonra zaten Fenerbahçe'yi de duyunca, hiç zorlamadılar. Böylece transferim gerçekleşti. Teklif gelince, ilk başta gerçekten çok heyecanlandım. 'İnşallah bir pürüz çıkmaz.' dedim. İşler biraz uzadı ama sonrasında gerçekleştiğinde gerçekten çok rahatladım. Tabii ki heyecanlıyım."

Fenerbahçe'ye ilk transferinin 18 yaşında gerçekleştiğini hatırlatan Kenan, "Çok küçüktüm ve bazı şeyleri idrak etmek çok daha zordu. Keşke şu anki basketbol anlayışım o zaman bulunsaydı. Bizim için o senelerde Dörtlü Final'e ulaşmak çok daha zordu. Sonraki senelerde bir seviye belirlendi ve Fenerbahçe'nin kötü bir gününde bile, 'En kötü Dörtlü Final'e kalırız.' düşüncesi hep vardı. Şimdi yeni bir oluşumla beraber sıfırdan bunu gerçekleştirmemiz, hedefimizi oraya doğru yöneltip, yerimizin orası olduğunu göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takımın yeni başantrenörü Igor Kokoskov'u da değerlendiren Kenan, "Fenerbahçe'ye geldiğimde Zeljko Obradovic'in ilk dönemiydi. Şimdi de Igor Kokoskov'un ilk döneminde burada bulunuyorum. Çok heyecanlıyım çünkü bildiğiniz üzere koç uzun yıllar ABD'de görev yaptığı için oradan da birçok şeyi oyun stilimize yansıtmak istiyor. Oyun isimleri biraz daha farklı, onları anlamaya çalışıyoruz. Sonuç itibarıyla ABD'de senelerce görev yapmış, Slovenya ile Avrupa şampiyonluğu kazanmış bir koçla beraber uzun bir serüvene çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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