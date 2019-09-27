Kenan Şahinbaş Tarihi 'Afyon Evleri'nin maketlerini yapıyor

Afyonkarahisar'da yaşayan el sanatları ustası Kenan Şahinbaş, iki yıl önce turizme kazandırılan kentin tarihi evlerinin, atık malzemelerden yaptığı rengarenk minyatürlerini, vatandaşların beğenisine sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Akmescit Mahallesi'nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında başlatılan restorasyon çalışmasıyla, kentin tarihi dokusuna uygun olarak yenilenen evler, rengarenk görünümü ile ilgi çekiyor.

Sakinlerinin "Şirinler Mahallesi" olarak da adlandırdığı, Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimarisinin örneklerinin yer aldığı tarihi "Afyon Evleri" yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Afyonkarahisar'da yaşayan 50 yaşındaki el sanatları ustası Kenan Şahinbaş da bu evlerden esinlenerek sanatsal çalışmalar yaptı. Şahinbaş'ın atık malzemelerden yaptığı tarihi Afyon Evlerinin maketi ilgi görüyor.

Şahinbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerin tarihi dokusuna uygun maketler yaptığını söyledi.

Evlerin, Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimarisini yansıttığını dile getiren Şahinbaş, şöyle konuştu:

"Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yansıtan bu evler, tamamen taş ve ahşap kullanılarak yapılmış. Evlerin Türkiye'de eşi ve benzeri yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki yıldır bu evleri rengarenk şekilde restore ediyor. Restorasyonları tamamlanarak turizme kazandırılan evler de özelikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görmeye başladı. Bu evlerin özellikleri benim dikkatimi çekti. Zaman zaman da bu evlere gelip giden turistleri görünce, maketlerini yapmaya karar verdim. Aslında, bunun bir eksiklik olduğunu düşündüm. Uzun zamandır da bu rengarenk tarihi evlerin maketlerini yapıyorum."

"Atık malzemelerden yapılıyor"

Şahinbaş, minyatür Afyon Evlerini sokaktan topladığı atık ahşap ve karton materyallerden yaptığını vurguladı.

Atıkları kentteki çeşitli marketler ile manavlardan topladığını aktaran Şahinbaş, şunları kaydetti:

"Topladığım atık malzemeleri, atölyeme getirerek maketlere uygun bir şekilde kesme ve ayırma işlemi yapıyorum. Yine, yapıştırıcı ve çıta gibi özel parçaları da sanayideki bazı marangozlardan temin ediyorum. Yapabildiklerimi kendim kesiyorum. Bunları burada bir araya getirerek Afyonkarahisar'ı şehir yapan tarihi Afyon Evlerinin minyatür maketlerini yaparak o bölgedeki satış noktalarına gönderiyorum. Zevkle yaptığım maket evler büyük beğeniyle satılıyor. Sadece, yerli ve yabancı turistler satın almıyor bu evleri, Afyonkarahisarlılar da alıyor. Bu evleri yaparak kendimce Afyonkarahisar'ın tanıtımına katkı sağladığımı düşünüyorum. Hem boş zamanlarımı değerlendiriyorum hem de sanatsal faaliyetlerle ruhumu dinlendiriyorum."

"Evler rengarenk olduğu için sanatsal değeri de var"

Şahinbaş, minyatür evlerin yapımının zorlukları bulunduğunu dile getirdi.

Maket evlerin ölçeklerine dikkati çeken Şahinbaş, şu bilgileri aktardı:

"Pencere, çatı ve duvarlarının birbiriyle ölçeklerinin tutması gerekiyor. Yani, ortaya absürt bir çalışma değil, tarihi 'Afyon Evleri'nin benzerinin çıkması gerekiyor. Genelde, evlerde ölçek kullanmaya dikkat ediyorum. Yaptığım evler rengarenk olduğu için sanatsal değeri de var. Afyon'a yakışan evleri yapmak, hoşuma gidiyor ve büyük keyif alıyorum. Ben herkese, Afyonkarahisar'daki bu evleri gezip görmeyi ve tarihi o mahallelerde nefes almalarını tavsiye ediyorum."