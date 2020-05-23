Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri sosyal medyayı salladı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri büyük takdir topladı.

İmirzalıoğlu, koronavirüs süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Şu dönemde her Türk vatandaşının ülkesiyle, devletiyle gurur duyduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyanın dört bir tarafından 60 bin küsür vatandaşımızı ülkemize getirdik. Çok şükür ki şu dönemi gayet iyi götürüyoruz. İnşallah böyle de devam edecek. Gerçekten sağlık sistemimizle ve sorumluluk sahibi olan kişilerin gösterdiği performansla hepimiz gurur duyuyoruz. Bütün sağlık görevlileri ve onların başlarındaki büyüklerimize gerçekten buradan şükranlarımızı tekrar sunmak isterim, sağolsunlar" ifadelerini kullandı.