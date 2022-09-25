Kenan İmirzalıoğlu o iş için tek şartını açıkladı! "Başka türlü olmaz" dedi

Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardır televizyon dizilerinde rol almıyor. Büyük beklentilerle 2018 senesinde yayınlanan ve o döneme kadar yapılmış en büyük bütçeli dizi olarak TV ekranlarında yayınlanan Mehmet Bir Cihan Fatihi isimli proje pek ilgi görmemiş ve oyuncu açısında kötü bir süreç olmuştu.

2018 senesinde büyük beklentilerle yayına girmesine rağmen, gelen düşük reytingler ve hikayenin de çok iyi olmaması sonucunda Kenan İmirzalıoğlu gibi bulunduğu her projesi büyük sansasyon yaratan bir isim, ciddi imaj kaybına uğramıştı. İşte böyle bir duruma tekrar düşmek istemeyen Kenan İmirzalıoğlu, yeni projeler mevzusunda kendisine teklif geldiği zaman çok sıkı bir inceleme süreci sonucunda karar alıyor.

Sunuculuğu tercih ediyor

Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinin sonrasında Alef isimli dijital yapımda yer alan ve 8 bölümlük bu proje dışında dizi setlerine uğramayan oyuncu, son senelerde Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının sunucusu olarak seyircilerle buluşmayı tercih ediyor.

Tek bir şartı var

Deli Yürek, Acı Hayat, Ezel ve Karadayı gibi unutulmaz dizileri ile bir dönem sektöre damgasını vuran oyunculardan olan Kenan İmirzalıoğlu’nun yeniden diziler dönmek için bir şartı var.

İmirzalıoğlu, oyunculuğa dönmesi için sete çıkmaya değecek bir proje olması gerektiğini düşünüyor. Sinema filmi veya dizi projesi olup olmadığı sorulan oyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Konuştuğumuz işler var ama şu an için net olan bir şey yok. Özledim tabii ki, ama o özleme değecek bir buluşma olmalı, öyle bir proje olmalı ki, o hasrete değsin."

Kendisi de hikaye yazmaya başlasa bile bu mevzuda ilerleyemediğini de itiraf eden Kenan İmirzalıoğlu, yarışma programı sunmaya ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye devam edecek.

Oyuncuyu yeniden ekranda görmek isteyen hayranları ise yapımcıların güçlü, etkileyici bir proje ile oyuncuyu ikna edeceği günü bekliyor.

"Gençler gümbür gümbür geliyor"

Sektördeki genç oyunculara da değinen Kenan İmirzalıoğlu, şu cümlelerle açıklamasını bitirdi:

"Birçok başarılı oyuncu geliyor. Bunu görmek de güzel, çünkü mühim olan sektörün ayakta kalması ve devam etmesi. Gençler gümbür gümbür geliyorlar, kendilerine de çok iyi bakıyorlar, böyle de devam eder inşallah."