Kenan Doğulu CHP'li İBB’nin dergisinde tatava yaptı! 'Siyasi baskı altındayız'

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Kenan Doğulu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İSTanbul dergisine konuştu.

'Sanatçıdan yalaka olmaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz." sözünü çiğneyen Doğulu, Ekrem İmamoğlu'na yalakalık yaptı.

"Sanatçı kendini özgür hissetmiyor maalesef bu dönemde." diyen Doğulu, iktidarı şu ifadelerle hedef aldı:

İfade özgürlüğü yeniden kazanılıp hayaller kurmaya izin verilince çok şey değişecek. Kim ne der, kimi üzer, kimi kızdırırız diye düşünmekten özgür ve özgün davranamıyoruz. Konserler zor yapıldığından köreliyoruz. Sürekli bir ekranın karşısındayız. Sohbet etme, fikir alışverişi yapma, dertleşme azaldı. Bu da kolektif bilinçten çıkan o ilhamı, orijinal fikirleri sekteye uğrattı. Otosansür baskısı tedirgin bir hale getirdi sanatçıları ve ekipleri.