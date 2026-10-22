Doha’dan Hürmüz çağrısı! Kısıtlamalar kaldırılmalı

Katar ile Fransa, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaları yoğunlaştırma ve Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün kısıtlama olmaksızın yeniden tesis edilmesi için yürütülen girişimleri destekleme konusunda mutabakata vardı.

Katar Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, resmi ziyaret kapsamında Katar’a gelen Macron, Emir Temim ile bölgesel krizleri ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı görüştü. Liderler, uluslararası ortaklarla işbirliğinin sürdürülmesinin bölgesel güvenlik ve istikrar açısından önemini vurguladı.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINDA DİPLOMASİ VURGUSU

Görüşmede, İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği belirtildi. Macron, bu amaçla Katar’ın yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını takdir etti.

Katar ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı, bölge ülkelerine yönelik askeri saldırıları kınayarak bunları uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi.

İki lider, mevcut krizlerin çözümü ve gerilimin düşürülmesi için diplomatik girişimlerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

ENERJİ TEDARİKİNDE İSTİKRAR MESAJI

Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş serbestisiyle birlikte küresel enerji güvenliği de görüşmenin gündeminde yer aldı. Katar, enerji tedarikinin istikrarına katkı sunan güvenilir bir ortak olma rolünü sürdürme kararlılığını yineledi.

Emir Temim ve Macron, bölgede tansiyonun düşürülmesi ile enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.

FİLİSTİN İÇİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

Katar ve Fransa, Filistin meselesindeki işbirliğini güçlendirme iradesini de teyit etti. Liderler, New York Deklarasyonu doğrultusunda bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözüme desteklerini yineledi.

Bu kapsamda, Filistin ile İsrail’in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması hedefi vurgulandı.

STRATEJİK ORTAKLIK GÜÇLENDİRİLECEK

Görüşmenin ikili ilişkiler bölümünde savunma, güvenlik, enerji ve ekonomi alanlarındaki ortak çalışmalar değerlendirildi. Taraflar, akademik ve kültürel değişim dahil çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme kararlılıklarını dile getirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nun başkanlığında Doha’da gerçekleştirilen 4. Katar-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı da memnuniyetle karşılandı.