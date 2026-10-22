  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı! 88 şüpheli tutuklandı, 42 firari aranıyor Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ilgili hangi hazırlığı yapıyor? Seni uyanık Özgür! Tamar Tanrıyar açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü Günün komedisi ‘Muhasebeci Kenan’dan geldi! ‘Özgür Özel Cumhur İttifakı'na katıldı’ Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB’ye Libya mesajı: Meşru bir anlaşmadır, tartışmaya gerek yok Alman ordusunda Rusya hareketliliği Türkiye’nin kararlı duruşu Bağdat’a geri adım attırdı! Terör yuvaları tek tek temizlenecek! Savaş uçakları Karadeniz'de semalarında Ülkeye girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e: Başörtüsü yasağını kaldırın da biz gelemesek de olur! Saniyeler içinde soyulabilirsiniz! Aracınızın camında 200 TL görürseniz sakın el uzatmayın
Dünya Doha’dan Hürmüz çağrısı! Kısıtlamalar kaldırılmalı
Dünya

Doha’dan Hürmüz çağrısı! Kısıtlamalar kaldırılmalı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Doha’dan Hürmüz çağrısı! Kısıtlamalar kaldırılmalı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişin yeniden sağlanmasına destek verdi. Doha’daki görüşmede enerji güvenliği, İran’ın nükleer programı ve Filistin meselesi öne çıktı.

Katar ile Fransa, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaları yoğunlaştırma ve Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün kısıtlama olmaksızın yeniden tesis edilmesi için yürütülen girişimleri destekleme konusunda mutabakata vardı.

Katar Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, resmi ziyaret kapsamında Katar’a gelen Macron, Emir Temim ile bölgesel krizleri ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı görüştü. Liderler, uluslararası ortaklarla işbirliğinin sürdürülmesinin bölgesel güvenlik ve istikrar açısından önemini vurguladı.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINDA DİPLOMASİ VURGUSU

Görüşmede, İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği belirtildi. Macron, bu amaçla Katar’ın yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını takdir etti.

Katar ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı, bölge ülkelerine yönelik askeri saldırıları kınayarak bunları uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi.

İki lider, mevcut krizlerin çözümü ve gerilimin düşürülmesi için diplomatik girişimlerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

ENERJİ TEDARİKİNDE İSTİKRAR MESAJI

Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş serbestisiyle birlikte küresel enerji güvenliği de görüşmenin gündeminde yer aldı. Katar, enerji tedarikinin istikrarına katkı sunan güvenilir bir ortak olma rolünü sürdürme kararlılığını yineledi.

Emir Temim ve Macron, bölgede tansiyonun düşürülmesi ile enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.

FİLİSTİN İÇİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

Katar ve Fransa, Filistin meselesindeki işbirliğini güçlendirme iradesini de teyit etti. Liderler, New York Deklarasyonu doğrultusunda bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözüme desteklerini yineledi.

Bu kapsamda, Filistin ile İsrail’in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması hedefi vurgulandı.

STRATEJİK ORTAKLIK GÜÇLENDİRİLECEK

Görüşmenin ikili ilişkiler bölümünde savunma, güvenlik, enerji ve ekonomi alanlarındaki ortak çalışmalar değerlendirildi. Taraflar, akademik ve kültürel değişim dahil çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme kararlılıklarını dile getirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nun başkanlığında Doha’da gerçekleştirilen 4. Katar-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı da memnuniyetle karşılandı.

İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilere net uyarı
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilere net uyarı

Gündem

İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilere net uyarı

Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz açıklaması! Bir tanker daha mayına çarptı
Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz açıklaması! Bir tanker daha mayına çarptı

Dünya

Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz açıklaması! Bir tanker daha mayına çarptı

Hürmüz'de dev tanker mayına çarptı! 2 milyon varil petrol taşıyordu
Hürmüz'de dev tanker mayına çarptı! 2 milyon varil petrol taşıyordu

Gündem

Hürmüz'de dev tanker mayına çarptı! 2 milyon varil petrol taşıyordu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23