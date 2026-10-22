UEFA ülke puanı güncellendi! Galatasaray’ın zaferi puanımızı yükseltti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmasının ardından Galatasaray’ın Fransa'da Lille karşısında elde ettiği 4-2'lik galibiyet ülke puanını etkiledi. İşte Türkiye’nin güncel puan durumu…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise Fransa'da Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İşte UEFA Ülke puanında son durum...
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
İngiltere: 105.909
İtalya: 90.446
İspanya: 85.246
Almanya: 83.404
Fransa: 70.583
Portekiz: 66.750
Belçika: 61.250
Hollanda: 54.229
TÜRKİYE: 51.675
Yunanistan: 45.8131
POLONYA: 45.525
12- ÇEKYA: 45.525