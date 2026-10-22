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Spor UEFA ülke puanı güncellendi! Galatasaray’ın zaferi puanımızı yükseltti
Spor

UEFA ülke puanı güncellendi! Galatasaray’ın zaferi puanımızı yükseltti

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UEFA ülke puanı güncellendi! Galatasaray’ın zaferi puanımızı yükseltti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmasının ardından Galatasaray’ın Fransa'da Lille karşısında elde ettiği 4-2'lik galibiyet ülke puanını etkiledi. İşte Türkiye’nin güncel puan durumu…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise Fransa'da Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İşte UEFA Ülke puanında son durum...

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

İngiltere: 105.909

İtalya: 90.446

İspanya: 85.246

Almanya: 83.404

Fransa: 70.583

Portekiz: 66.750

Belçika: 61.250

Hollanda: 54.229

TÜRKİYE: 51.675

Yunanistan: 45.8131

POLONYA: 45.525

12- ÇEKYA: 45.525

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