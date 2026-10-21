Ceviz toplamak isterken canından oldu!
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Bilecik Pazaryeri'nde ceviz topladığı sırada yüksekten düşen 54 yaşındaki Turgut Çaker yaşamını yitirdi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden acı haber geldi. Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Çaker (54), ceviz topladığı sırada yüksekten düştü.
Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çaker'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.