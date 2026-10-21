  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı’nın piyonu Zelenskiy köşeye sıkıştı! Oslo’da hezimet itirafı geldi! Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Karadeniz'de 5 gemiyi vurduk" Libya'dan Mavi Vatan’a tarihi onay! Küstah Yunanistan ve AB patladı! Cübbeli Ahmet’in Patrikhane ve büyü çıkışı gündem oldu: Ben dahil hocalara kız talebe büyüsü yapıyorlar Emekli savcı, "yeni öğrendim" diyerek skandalı yazdı Netanyahu'dan Türkiye'ye savaş tehdidi Tapu yalanı elinde patlayan Özgür Özel’e yargıdan 750 bin TL’lik şamar! Bakan Gürlek'in avukatından flaş açıklama Türkiye’den korktukça İsrail’e yanaşıyorlar! Türkiye'den dünyaya Libya duyurusu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den sokak emniyeti için dev adım! Sahipsiz köpeklerin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaşıldı!
Yerel Ceviz toplamak isterken canından oldu!
Yerel

Ceviz toplamak isterken canından oldu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ceviz toplamak isterken canından oldu!

Bilecik Pazaryeri'nde ceviz topladığı sırada yüksekten düşen 54 yaşındaki Turgut Çaker yaşamını yitirdi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden acı haber geldi. Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Çaker (54), ceviz topladığı sırada yüksekten düştü.

 

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çaker'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir'de acı olay: Misafir kaldığı evde ölü bulundu
Eskişehir'de acı olay: Misafir kaldığı evde ölü bulundu

Gündem

Eskişehir'de acı olay: Misafir kaldığı evde ölü bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23