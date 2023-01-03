Kemikleri çelik gibi yapıyor! İhtiyacınız olan tek besin: dakikalar içinde, doğal ateş düşürücü! Sağlıklı bir gelişim için...

Somonu düzenli beslenmenizin bir parçası haline getirmek tüm bu faydalardan yararlanmanızı sağlayabilir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Omega-3'ler, selenyum ve A ve D vitaminlerinin kombinasyonu, hem kısa hem de uzun vadede bağışıklığı iyileştirmenin anahtarıdır. Haftada en az iki porsiyon tüketmek kalp hastalığı, diyabet ve bilişsel gerileme gibi kronik hastalık riskinizi azaltabilir.

YAĞSIZ BİR PROTEİN KAYNAĞIDIR

Sağlıklı protein kaynakları söz konusu olduğunda, özellikle somon gibi yağlı balıklardan daha iyi bir tercih olamaz. Sadece tek bir porsiyonunda 26 gram protein içerir. Bu da uzun süre tok hissetmenize, yeme isteğinizin azalmasına ve daha az doymuş yağ tüketmenize yardımcı olabilir.

BEYNİ GÜÇLENDİRİR

Somon, selenyum ve kolinin yanı sıra omega-3 yağ asitleri ve B12 vitamini ile doludur. Bu besinlerin tümü, beyin işlevinin, bilişin ve nörolojik sağlığın iyileşmesiyle bağlantılıdır.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Somonda bulunan çoklu doymamış yağ asitleri , kardiyovasküler hastalık riskinin önemli bir göstergesi olan kötü kolesterolün yüksek seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca somon, kan basıncını dengelemek ve kalp sağlığına fayda sağlamak için önemli bir mineral olan potasyum kaynağıdır.

BEYNİ GÜÇLENDİRİR

Somon, selenyum ve kolinin yanı sıra omega-3 yağ asitleri ve B12 vitamini ile doludur. Bu besinlerin tümü, beyin işlevinin, bilişin ve nörolojik sağlığın iyileşmesiyle bağlantılıdır.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Somonda bulunan çoklu doymamış yağ asitleri , kardiyovasküler hastalık riskinin önemli bir göstergesi olan kötü kolesterolün yüksek seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca somon, kan basıncını dengelemek ve kalp sağlığına fayda sağlamak için önemli bir mineral olan potasyum kaynağıdır.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Yağsız protein ve çoklu doymamış yağ sayesinde, besin açısından yoğun, sebze dolgulu bir yemeğin parçası olarak somon yemek uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. Ancak yarardan çok zarar almamak için kalorili soslardan ve yağlı kızartmalardan uzak durun.

ANNELER İÇİN DE HARİKADIR

Hamileyken veya emzirirken somon yemek cenin beyin gelişimini destekleyebilir. Bunun ana sebeplerinden biri, somon balığının yağlı balıklarda kolayca bulunan bir tür çoklu doymamış yağ olan DHA ile dolu olmasıdır.

GÜÇLÜ KEMİKLERİN ANAHTARIDIR

Yağlı balıklarda bulunan besinlerin (çoklu doymamış yağ asitleri ve D vitamini) kombinasyonu da kemik sağlığını geliştirmekle kalmaz, osteoporoz ve kırık riskini de azaltır.

ANTİ-İNFLAMATUAR ÖZELLİĞİ BULUNUR

Balık, depresyon ve muhtemelen kaygı riskini azaltmak da dahil olmak üzere hücreleri DNA hasarından koruyarak bir dizi anti-inflamatuar faydaya sahip olmakla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca balıkta bulunan D vitamini, otoimmün hastalıkları önlemede rol oynayabilir.

DAHA UZUN YAŞAMIN SIRRIDIR

Araştırmalar, balığı düzenli olarak yiyen insanların (özellikle fırınlanmış veya ızgara versiyonlarını) diğer protein kaynaklarını (kırmızı işlenmiş etler ve kızarmış yiyecekler gibi) daha fazla yiyenlere göre daha uzun yaşayabileceğini gösteriyor.

ANTRENMAN SONRASI İÇİN HARİKADIR

Demir ve magnezyumla dolu ıspanak ve fıstık ile somon yemek, kan damarlarını ve organları sağlıklı tutmak için gerekli olan, hücrelerinize oksijen akışını iyileştirmeye ve kas kasılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, somon balığındaki iltihapla savaşan yağ asitleri, yaraların iyileşmesini hızlandırabilir ve bu da somonu sporcular için vazgeçilmez bir seçenek haline getirir.

KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR

Çalışmalar, somondaki omega-3'ler ve D vitamini kombinasyonunun kanser ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini düşündürmektedir. Yapılan araştırmalar devam ederken, çok sayıda balık, sebze, meyve, %100 tam tahıl, baklagiller, az yağlı süt ürünleri, kuruyemiş ve tohum içeren diyetlerin, genel olarak sağlık ve kilo kontrolünün iyileştirilmesi ile önemli bir ölçüde bağlantılı olduğu görülmüştür..

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ GIDA

Somon Somon balığı, hasta olduğunuzda tercih edebileceğiniz en iyi protein kaynaklarında ilk sıralarda yer alıyor.balık, özellikle de yağlı deniz balığı (somon, sardalye, uskumru, ançuez) vücudunuza girebilecek en güçlü ateş düşürücü gıdadır.

Sebepsiz ateş yükselmesi

Tekrarlayan Ateş (PFAPA Sendromu) Nedir? Tekrarlayan ateş sendromlarının hepsinin özünde ateşe neden olan mikrobik bir durum olmaksızın vücut, sanki bir mikropla karşılaşmış gibi tepki verir. Bu nedenle sıklıkla boğaz veya barsak enfeksiyonu gibi tanılar alarak yoğun antibiyotik ve ateş düşürücü ilaç kullanırlar.

Ateş düşürücü ilaç

Merak edenler için; Limon, yüksek ateşin kısa sürede düşürülmesinde etkili bir yöntem olup limon suyunun doğrudan ayak tabanlarına sürülür. -Bolca dinlenin. -Kahve, alkol ve sigaradan uzak durun. - Ilık su ile duş almak,. -Bol bol su içmek,...

Çocuklar gibi gençler ve yetişkinlerden de farklı yerlerinde ateş ölçülebilmektedir. Yetişkinlerde anüsten ölçülen ateşin 36,6 ile 37,9 arasında olması normal 38 derece ateş yüksek görülmektedir. Koltukaltı ateşinin 36,5 ile 37,3 arasında olması normal 37,4 üstünde olması yüksek ateş sayılmaktadır.