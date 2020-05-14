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Aktüel

Kemer’in ilk kapalı pazar yeri Kuzdere’de

Kuzdere Mahallesinde yapılacak olan kapalı pazar alanında son hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, seçimlerden önce verdiği sözleri birer birer yerine getirmeye başladıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:32:42 -
Kemer’in ilk kapalı pazar yeri Kuzdere’de

Kuzdere Mahallesinde yapılacak olan kapalı pazar alanında son hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, seçimlerden önce verdiği sözleri birer birer yerine getirmeye başladıklarını söyledi.


Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, göreve geldiği günden itibaren Kemer halkı için çalışmaya devam ediyor. Seçimlerden önce verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam eden Başkan Topaloğlu ve ekibi, hizmetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’de yıllardır kapalı pazar alanının olmayışının farkında olan Topaloğlu, bu sorunu çözmek için ilk adımı attı. Kuzdere Mahallesinde yapılacak olan kapalı pazar alanında son hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Topaloğlu, seçimlerden önce verdiği sözleri birer birer yerine getirmeye başladıklarını söyledi.


Topaloğlu, Kemer’in ilk kapalı pazar yerinin Kuzdere mahallesine nasip olduğunun altını çizerek, “Burası 2 bin 400 metrekare bir alan. İş makinaları çalışmaya devam ediyor. Bu alanda 120 metrekare de içerisinde mutfağının olacağı düğün ve mevlitlerin yapabileceği bir alan da inşa ediyoruz. Normalde buranın biz teslimatı 120 gün sonra olacak ama yüklenici firma yetkilisi 60 günde teslim edebileceklerini söyledi. En kısa sürede burayı halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.



80 esnaf tezgah açabilecek


Aydınlatmaları, yağmur suyu drenaj hatlarıyla pırıl pırıl bir kapalı pazar alanı inşa edeceklerine vurgu yapan Topaloğlu, “Kapalı pazar yerinde yaklaşık 80 esnaf tezgah açabilecek. Plan değişikliğinden dolayı meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kapalı pazar yerleri Arslanbucak ve Göynük mahallelerinde yapılacak. Kemer halkı bize güvensin. Dedikodulara inanmasınlar. Biz her zaman sokaktayız. Her zaman dedikodu siyasetinden uzak durduk. Biz hizmet yapmaya bakarız. Kapalı pazar yeri Kuzdere ve Kemer’e şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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