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Aktüel

Kemer’de kuaför ve berberlere maske ile dezenfektan

Kemer Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berber salonlarına hijyen dezenfektanı ve maske dağıtımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:11:52 -
Kemer’de kuaför ve berberlere maske ile dezenfektan

Kemer Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berber salonlarına hijyen dezenfektanı ve maske dağıtımı yaptı.


Sabahın erken saatlerinde dükkanları açan ve randevu sistemiyle müşterilerini kabul eden ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına, belediye tarafından hijyen dezenfektanı ve maske dağıtımı gerçekleştirildi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlerde, hijyen ve sosyal mesafe ön planda tutuluyor. Halkın sağlığı açısından herhangi bir olumsuz duruma mahal vermemek için tedbirlerini almaya devam eden belediye ekipleri, kuaförlerin ve müşterilerinin kullanması için dezenfektan ve maske dağıtımına devam edeceklerini bildirdi.


Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Korona virüs tedbirleri kapsamında kuaför ve berberler yaklaşık 2 ay boyunca kapalıydı. Alınan tedbirler kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı. İlçemizde hizmet veren kuaför ve berberlere belediye olarak desteğimiz devam ediyor. Kuaför, berberler ve müşterilerinin kullanması için hijyen dezenfektanları ve maske dağıtımına başladık. Belediye olarak tedbirleri elden bırakmıyoruz ve halkımızın sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berberlerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

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