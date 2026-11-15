Kemer'de 1.69 promil alkollü sürücünün çarptığı Mehmet Erzik'in ailesi adalet istiyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 11 Eylül 2025'te alkollü sürücü B.Y.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Erzik'in (51) yakınları ve avukatları, "olası kastla insan öldürme" suçundan açılan davanın 17 Kasım'da görülecek duruşması öncesinde tutuklu sanığın gerekli cezayı almasını istedi. Erzik'in kardeşi Abdullah Erzik, "Talebimiz bu yönde, adalet istiyoruz" dedi.

Kaza, sabaha karşı Kemer'in Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Bir gece kulübünden çıkan B.Y. yönetimindeki cip, önce karşı şeritten gelen F.I.'nın kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletten atlayan F.I. hafif yaralı kurtulurken, cipin altında kalan motosiklet sürüklendi.

Olay yerinden uzaklaşan B.Y., polis kontrol noktasını görünce hızını artırdı. Cip, kontrol noktasından yaklaşık 650 metre ileride, pazar hazırlığı yapan Mehmet Erzik'e çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Erzik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alkolmetre kontrolü yaptırmayan B.Y.'nin, kazadan 2 saat sonra alınan kan tahlilinde 1.69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüyü nöbetçi hakimlik tutukladı. B.Y. hakkında "olası kastla insan öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Avukat Bahadır: Olay yerinde fren izi yok

Ailenin avukatlarından Nesibe Bahadır, sanığın olası kasttan yargılandığını, kendilerine göre ise "doğrudan kastla gerçekleşen bir cinayet" söz konusu olduğunu söyledi. Bahadır, motosiklete çarptıktan sonra durmayan sürücünün, araçtaki kadının söylediğine göre "Ehliyetim gider" çekincesiyle 120-130 kilometre hızla yoluna devam ettiğini ve pazar kurulan, geçilmesi yasak caddeye ilerlediğini aktardı.

Olay yerinde fren izi bulunmadığını, aracın pazar demirlerine çarparak durabildiğini belirten Bahadır, "50 kilometre hız sınırı olan yerde 130 kilometreyle gittiği açıkça belli. Artı, 'Alkollü değilim, ben hiç içmedim' diyen şahsın kanında 1.69 promil alkol olduğu da raporla belli" diye konuştu. Bahadır, mağdur aileyle birlikte annenin, üniversite öğrenimi gören çocuğun ve lise çağındaki diğer çocuğun adalet beklediğini kaydetti.

Raporda fren sisteminde sorun bulunmadı

Ailenin diğer avukatı Mazlum Kantarcı, yüksek hızla seyreden aracın pazar direklerine vurarak durduğunu, sanığın pazar tezgahlarının altında sürünerek kaçarken yakalandığını söyledi. Kantarcı, B.Y.'nin sulh ceza hakimliğinde "Zararım ne olacak" şeklinde savunma yaptığını, kimlik bilgilerini polislere bildirmediğini ve kan tahlili sonucuna rağmen ısrarla alkol almadığını öne sürdüğünü aktardı.

Sanığın soruşturma aşamasında frenlerin tutmadığını öne sürdüğünü belirten Kantarcı, sundukları dilekçeler doğrultusunda aracın kontrolden geçirildiğini, fren sisteminde herhangi bir sorun bulunmadığının hazırlanan raporda yer aldığını söyledi. Kantarcı, sanığın kovuşturma aşamasındaki "kontrolümü kaybettim" sözlerini "gülünç ifadeler" olarak niteledi.

"İki çocukla kaldım, hayatım alt üst oldu"

Mehmet Erzik'in eşi Zeynep Erzik, "Her şey kamera önünde, her şey Mobese'de görünüyor. Ben istiyorum cezasını çeksin" dedi. "İki çocukla kaldım, hayatım alt üst oldu" diyen Zeynep Erzik, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

Kardeş Abdullah Erzik ise "Biz ekmeğimizin peşindeydik ama o gün bir sarhoş, alkollü, kendini bilmez biri kardeşime çarpıp onu katletti" diyerek hukuki süreçte ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. "Adaletin yerini bulacağına inancımız tam" diyen Abdullah Erzik, yıllar da geçse olayın hukuki boyutunun takibini hiçbir zaman bırakmayacağını kaydetti.