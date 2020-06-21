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Aktüel

Kemer’de sokak sokak Babalar Günü kutlaması

Kemer Belediye ekipleri, süslediği araçla ilçe genelinde sokak sokak dolaşarak Babalar Gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:29:34 -
Kemer’de sokak sokak Babalar Günü kutlaması

Kemer Belediye ekipleri, süslediği araçla ilçe genelinde sokak sokak dolaşarak Babalar Gününü kutladı.


Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Babalar Gününe özel hazırladığı bir araçla baş tacı ‘koca yürekli’ babaların gününü hoparlörden kutladı.


Babalar Günü ile ilgili şarkıların ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun Babalar Günü mesajını hoparlörden veren belediye ekipleri, her türlü fedakarlığı yapan elleri öpülesi babalara küçük bir sürpriz yapmış oldu. Tekirova mahallesinden Beldibi’ne kadar her mahallede ve sokakta dolaşan belediye ekiplerine, vatandaşlar da ilgi göstererek selam verdi.


Başkan Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Bizleri bugüne kadar yetiştiren ve her türlü fedakarlıktan kaçınmayan babalarımıza küçük bir sürpriz yapmak istedik. Koca çınarlarımız babalarımızın günü bir gün değil her gün olmalı. Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların gününü en içten dileklerimle kutlarım" diye konuştu.

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