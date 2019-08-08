Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi. Yol traiğe kapatıldı, kamyonu kaldırıma çalışmaları sürüyor...
Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi.
08 Ağustos 2019 Perşembe 06:04
Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi. Yol traiğe kapatıldı, kamyonu kaldırıma çalışmaları sürüyor...
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