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Dünya Kemer takmak istemedi, uçak pistten döndü: Gece uçuşuna çocuk engeli
Dünya

Kemer takmak istemedi, uçak pistten döndü: Gece uçuşuna çocuk engeli

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Kemer takmak istemedi, uçak pistten döndü: Gece uçuşuna çocuk engeli

Kanada'da Porter Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, küçük bir çocuğun koltuğuna oturmayı reddedip emniyet kemerini takmaması üzerine pistten terminale geri döndü. İşlemlerin uzaması ve havalimanı pistinin gece kapanması nedeniyle uçuş tamamen iptal edildi.

Kanada'da Victoria Uluslararası Havalimanı'ndan Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na gitmeye hazırlanan Porter Hava Yolları'na ait PD444 sefer sayılı uçak, küçük bir çocuğun emniyet kemerini takmayı reddetmesi ve koltuğunda ayağa kalkması nedeniyle kalkış yapamadı.

Şirket sözcüsü Brad Cicero tarafından yapılan açıklamada, ebeveyninin ve kabin görevlilerinin tüm çabalarına rağmen çocuğun koltuğuna oturmaması üzerine uçağın pistten terminale geri döndüğü belirtildi.

Uçağın terminale yanaşması, çocuk ve ebeveyninin uçaktan indirilmesi, bagajların teslim edilmesi ve resmi işlemlerin yeniden tamamlanması sürecinin zaman alması nedeniyle kalkışın geciktiği ifade edildi.

Victoria Havalimanı pistinin gece saat 00.30'da kapanması sebebiyle uçuşun tamamen iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada, diğer yolculardan özür dileyen Cicero, uçağın ertesi gün öğleden sonra Toronto'ya hareket ettiğini kaydetti.

Yolculardan Aryeh Kozuch, uçakta huzursuzluk yaşandığını ancak çocuğun hırçınlık yapmadığını, aksine çok korktuğunu ve koltuğun altına saklanmaya çalıştığını belirtti.

Bir diğer yolcu Hillary Hertzberg ise havayolu şirketinin süreç boyunca yeterli iletişim kurmadığını ve uçuş iptali sonrası konaklama organizasyonunda yolcuların mağdur olduğunu ifade etti.

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