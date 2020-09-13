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Aktüel Kemençe üstadı Katip Şadi son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Kemençe üstadı Katip Şadi son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:36:07 -
Kemençe üstadı Katip Şadi son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN (AA) - Hayatını kaybeden Giresunlu kemençe üstadı Katip Şadi, Görele ilçesinde toprağa verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı unvanı sahibi Şadi için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Katip Şadi'nin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, Şadi'nin yakınlarına başsağlığı diledi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Ener ise Şadi'nin önemli bir isim olduğunu, belediye olarak ismini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Katip Şadi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Derekuşçulu köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene; Katip Şadi'nin ailesi, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Ener ve vatandaşlar katıldı.

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