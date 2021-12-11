  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kemaliye yöresel ürünleri ulusal pazara açılıyor
Ekonomi

Kemaliye yöresel ürünleri ulusal pazara açılıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında destek almaya hak kazanan ve Kemaliye Eğin Valemi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülecek olan “Eğin Goştiği” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 10:38:00 -
Kemaliye yöresel ürünleri ulusal pazara açılıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Eğin Valemi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcisi Ferah Özen Efeoğlu ve ilgili kurumların projeden sorumlu teknik personeli katıldı.

Proje kapsamında, turizm değerleri açısından çok zengin olan Kemaliye ilçesinde üretilen coğrafi işaretli Kemaliye dutu ve dut ürünlerinin (pekmez, pestil, oricik, dut kurabiyesi vb.) yöreye özgü meyvelerden üretilen reçel, marmelat gibi ürünler ile yörede yetiştirilen meyve, sebze ve doğada kendiliğinden yetişen bitkilerin kurutulması, paketlenmesi ve pazarlanması için gerekli altyapının oluşturulması, katma değeri yüksek ürünler üretilerek daha yüksek gelir elde edilmesi hedeflenmekte.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte doğal, kültürel ve tarihi dokusuyla kırsal turizm için önemli bir merkez olan Kemaliye'de üretilen yöresel ürünlerin tadım ve sunum olanakları geliştirilecek, katma değeri yüksek ürünler üretilecek ve ilçenin ulusal pazarda rekabet gücü artırılarak ilçe ekonomisine katkı sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü işadamından altın tahmini: Kaza ve depresyon geliyor
Ekonomi

Dünyaca ünlü işadamından altın tahmini: Kaza ve depresyon geliyor

Altın fiyatlarındaki gidişatın ne yönde olacağı merakla takip edilirken uzmanlardan peş peşe yorumlar geliyor.
İlk sevkiyat tamam! O ülkede TB2 heyecanı
Teknoloji

İlk sevkiyat tamam! O ülkede TB2 heyecanı

Somali'nin ilk Bayraktar TB2 İHA sevkiyatını aldığı iddia edildi. Türk İHA'larının ilk etapta istihbarat faaliyetleri için kullanıldığı, hen..
O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar
Dünya

O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar

Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde yer alan Kanada kuvvetleri üssünde, savaş senaryoları için “sahte cami” inşa edildiği ortaya çıktı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay