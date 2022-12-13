Kemalistlerin sapık hocası Cemil Kılıç MEB'den ihraç edildi

Atatürkçü sapık Yaşar Nuri Öztürk’ün izinden giden, İslam diniyle hiçbir alakası olmayan, deizmin propagandasını yapan, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri inkâr eden Kemalistlerin hocası Cemil Kılıç, MEB’den ihraç edildi.

Sapık Cemil Kılıç, bugün sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kılıç, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğtimcilik görevime son verildi" ifadelerine yer verdi.

Kılıç, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcililk görevime son verildi. Öğrencilerimden ve derslerimden koparılıp görevimden ihraç edildim. 23 yıl boyunca sürekli bir biçimde aklı, bilimi, inanç özgürlüğünü, bir arada yaşama kültürünü, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, aydınlanmayı, Atatürk ilke ve devrimlerini savundum. Bir barış ve sevgi dini olan İslam'ın erdemlerini anlattım. Buralardan hiçbir zaman ödün vermedim. Ancak gerici çevrelerin hep hedefinde oldum. Diyanet Sen adlı sözde sendika ile "cübbeli" ve "akit" gibi engizisyoncu malum kesimlerin ve FETÖ kalıntısı yapıların, nefret vaazları veren Halil Konakçı ve avanelerinin, din cahili, iman fakiri kimi odakların, akıl ve bilim karşıtı güruhun ve yurda çıyan, halka düşman zümrelerin aleyhimde yürttüğü karalama ve linç kampanyası sonucu haksız ve hukuksuz bir soruşturma dahası hakkaniyet ilkesi alenen çiğnenerek güya cezalandırıldım. Lakin ben bunu bir ceza olarak değil büyük ulusuma hizmet yolunda onur madalyası olarak görüyorum." dedi.

Cemil Kılıç'ın sapıklıkları

“Kur'an'a göre; içki içmek değil sarhoş olmak haramdır.”

“Gerçek şu ki şeriat, hâşâ Allah'ın kanunu değil, Muaviye ve Yezit gibi Emevî zalimlerinin bedevi arap geleneklerini Islam maskesiyle yeniden pazarladıkları taşeron bir kavramdır.”

“Atatürk’e hakaret sapkınlıktır”

“Atatürk’e düşman olup hakaret edenin sevgili peygamberimiz Hz. Muhammet’e dost olması mümkün değildir. O kişi olsa olsa münkir ve münafık Yezit’e asker olur.”

“Tarihin en büyük İslam bilginlerinden biri Atatürk'tür”

“Ateistlerin yaşamı Kur'an'a daha uygun.”

“Bir gün Ayasofya'da cuma namazı kıldırmak ve hutbede büyük Atatürk'ü saygıyla anmak istiyorum. Umarım nasip olur.”

“Bilimsel gelişmenin ön koşulu laikliktir. Laikliğin olmadığı yerde bilim de olmaz. Zira din uleması günah ve haram kavramlarını bilimsel gelişmelerin önüne duvar olarak diker. Dinsizlik suçlamasını göze alıp o duvarı yıkabilenlere ne mutlu! İnsanlık "dinsizlere" çok şey borçlu...”

“Laiklik dinsizlik deyip Cumhuriyet devrimine savaş açanlar, tarikat kurup, hoca efendi olup çocuklara cinsel istismar uyguluyorlar. Atatürk'ün değerini Allah bize her geçen gün daha net bir biçimde öğretiyor. Ne büyüksün Mustafa Kemal Paşa ne büyüksün!”

“Bu ülkede dini değerlere hakaret iddiasıyla göz altına alınan ve hatta tutuklananlar var. Dini değerlere elbette kimse hakaret edemez. Peki dinsizliğe, ateizme ya da diğer dinlere hakaret ettiği için hakkında işlem yapılan biri oldu mu hiç? Bu ülkede din yalnızca Emevilik mi?”

“Atatürk, emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesinin öncüsüdür. Onun anti emperyalist mücadelesi, sadece batıya karşı girişilen siyasal ve askerî bir mücadele değildi. O, pek çoklarının görmediği bir boyutla, ümmetçilik adı altında Türk ulusal kimliğine karşı yürütülen ve geçmişi bin yıla dayanan Emevi Arap kültür emperyalizmine karşı da savaştı. Dilde sadeleşme /özleşme, yazı devrimi, okuma yazmayı yaygınlaştırma seferberliği, giyim kuşam devrimi, ölçü ve takvim değişikliği de bu çerçevede hayata geçirilmiş büyük yeniliklerdi.”

"Evet, yanlış okumadınız. Cuma hutbelerinde Hazreti Ali’ye ve yanlılarına küfrediliyordu. Bunu Muaviye başlatmıştı."

“Hazreti Muhammed, birilerinin iddia ettiği gibi kanlı cihatların peygamberi değildir. O gerçek bir barışçıdır. Tebliğini yaptığı dinin adı barıştır.”

“Bir ilahiyatçı olarak yazıyorum: Atatürk'ü sevmeyenin imanından kuşku duyarım.”

“Yüce Atatürk'ün rakı içtiğini ve bunun onun sünneti olduğunu yazdım diye beni Atatürk'e saldırmakla suçlayan cahilleri görünce şaştım kaldım. Onun vatanseverliği farzıdır, güzel giyinmek, rakı içmek vb. ise sünnetidir. Sünnet vazgeçilebilir, farz vazgeçilmez. Ne ukalalar var!”

“Sünnet ve farz kavramlarını bilmeyen bilgisizlere açıklama yapıyoruz. Bu arada yüce Atatürk'ten de örnek veriyorum. Onun farzı vatanseverliğidir diyorum. Yani vazgeçilmezi. Ama gerekirse vazgeçebileceği sünnetleri de vardı. Rakı içmek gibi. Bunu saldırı sanıyor beyinsizler.”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Hz. Muhammed arasında birtakım benzerlikler var. Her ikisi de dinsizdi. Zira birisi Kâbe’deki putları reddetti, öbürü Muaviye’nin beyinlerde putlaştırılmış sözde İslam’ını… Biri şirkin işgali altında olan Mekke’yi kurtardı, öbürü düşmanın çizmeleri altında inleyen Anadolu’yu. Hz. Muhammed Hakk'ın elçisiydi, Atatürk halkın önderi! İkisi de seçilmişti. Birini Hak seçmişti diğerini halk ve tarih! Biri Hakk'ın buyruğuyla Kur'an'ı tebliğ etti, diğeri onu Türkçeye çevirtip, yorumlatıp halkına sundu.”

"Benim akıl ve bilimden başka hiçbir manevi mirasım yoktur diyen #AtatürkİlahDeğildir Ama Muaviye'den beri "Ben Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim!" diyen halifelere, sultanlara tapındınız durdunuz. Atatürk sizin taptığınız halife adlı putların tahtını yıkan büyük İslam mücahididir."

“Türkiye’de Müslümanlar, Cumhuriyet devrimleri sayesinde özgürleşti. Cumhuriyet rejimi Kur’ani ve İslami bir yönetim. İslamın ruhuna uygun yönetim biçimi Cumhuriyet’tir. Kur’an toplumlara bir rejim önermez ama yönetim konusunda izlemeleri gereken ilkeleri belirler. Bunun başında da danışarak ve istişare ederek iş yapmak gerekir.”

“Atatürk’ün; başta laiklik olmak üzere, hayata geçirdiği devrimler sayesinde Türkiye’de Müslümanlar özgürleşti ve hurafelere dayanan dini anlayışla mücadele edildi.”

“Atatürk Müslümanları özgürleştirmiştir. Çünkü Müslümanları dayatmacı şeyhlerin ve tarikatların elinden kurtarmıştır. Hurafelere dayanan dini anlayışla mücadele etmiştir. Bu sayede Müslümanlar özgürleşmiş ve İslamiyet yeni bir sürecin içine girmiştir.”

“Atatürk vatandaşların dinlerini rahat ve özgürce öğrenebilmeleri için, Kur’anı Türkçeye çevirtti.”