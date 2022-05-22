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Yerel Kemalistler bu kez 'yenilebilir' Atatürk heykeli yaptı
Yerel

Kemalistler bu kez 'yenilebilir' Atatürk heykeli yaptı

İzmir'de Pasta ve Çikolata Festivali'nde pastadan yapılan Atatürk heykeli sergilendi. Pastanın sergilendikten sonra yenip yenmeyeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 17:46:00 -
Kemalistler bu kez 'yenilebilir' Atatürk heykeli yaptı

İzmir'de illk kez Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda Master Of Cake Pasta ve Çikolata Festivali düzenlendi.

Pasta ve çikolatalar, usta ellerin emekleriyle dev heykellere dönüştürüldü.

Festivalde M. Kemal Atatürk'ün pastadan heykeli dikkat çekti.

'Yenilebilir'

Atatürk'ün pastadan heykelinin yapılmasına ilk kez rastlayan ziyaretçiler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Bazı çocuklar pasta ve çikolatadan heykelleri oyuncak sandı, yetişkinler de eserlerin yenilebilir olduğunu anlamakta güçlük çekti.

En iyi pastanın sahibi ödüllendirilecek

Farklı konseptlerde yapılan pastalar, Türkiye geneli ve yurt dışından pastacıların katıldığı uluslararası pasta yarışması ile görücüye de çıktı. En iyi pastalara ise ödül verilecek.

 

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